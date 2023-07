Ea este femeia care nu se consideră destul de frumoasă pentru soțul cu 25 de ani mai în vârstă. Cum arată bărbatul

Leila Griffin, în vârstă de 29 de ani, a cheltuit 61.000 de lire sterline pe intervenții pentru a își păstra look-ul proaspăt. Ea spune că "nu se lasă în voia sorții așa cum fac atâtea femei” și e hotărâtâ să-și facă mai multe operații pentru a arăta cât mai bine pentru soțul ei.

Deși are doar 29 de ani, Leila a vrut neapărat să-și facă schimbări pentru a arăta bine pentru partenerul său. Ea și Bruce, în vârstă de 54 de ani, sunt împreună de mai bine de un an. Inițial, niciunul nu și-a dorit o relație serioasă, dar lucrurile au evoluat rapid și au realizat că le este bine împreună.

