Ea este tânăra care și-a tăiat o parte din limbă pentru a-și perfecționa sărutul. Ce spune despre experiența pe care o are acum

Tânăra în vârstă de 22 de ani, o creatoare de conținut de succes din Brazilia, a împărtășit cu prietenii virtuali experiența pe care a avut-o cu operația de la nivelul limbii, dezvăluind cât de mult i s-a schimvat viața în urma intervenției, potrivit Profimedia.

Citește și: Motivul mai puțin știut pentru care o femeie a dat foc rochiei de mireasă. Ce a împins-o să recurgă la acest gest

Rochelle Garett susține că acum primește complimente pentru felul în care sărută

Rochelle Garett, cu aproape o jumătate de milion de urmăritori pe Instagram, a descris, într-un interviu, cât de tare i-a fost afectată încrederea în sine din cauza propriei limbi, potrivit dailymail.co.uk.

Tânăra a povestit că nu reușea deloc să flirteze cu băieți și nici să se bucure de săruturi până în momentul în care a decis să își facă operația.

Aceasta a explicat și cum a decurs intervenția. Ea a dezvăluit că doctorii nu au făcut decât să îi îndepărteze țesutul care leagă organul de cerul gurii.

Rochelle declară că nu s-a simțit niciodată mai liberă și mai fericită ca acum, mărturisind că se poate bucura, în sfârșit, de experiența sărutului:

„Până la operație, am simțit că nu am sărutat niciodată pe cineva cu adevărat.”, a spus ea, citată de sursa menționată mai sus./„Este un sentiment cu adevărat unic. După operație, am avut parte de un sărut mult mai bun decât orice alt sărut din viața mea și chiar primesc complimente. Înainte, îmi simțeam limba blocată. Oricine mă săruta înainte credea că nu știu ce fac.”

Citește și: Ea este tânăra care a devenit celebră pentru că seamănă leit cu Kim Kardashian. Cât a cheltuit ca să ajungă clona vedetei

Tânăra în vârstă de 22 de ani spune că s-a confruntat cu probleme de vorbire în trecut

Creatoarea de conținut a mai împărtășit că, în trecut, a primit numeroase critici la adresa felului în care vorbește, ceea ce a determinat-o și mai tare să recurgă la această operație:

„Am fost hărțuită când eram mai tânără, pentru că vorbirea mea era foarte greoaie. Când am început să fac videoclipuri pe internet, toate comentariile și tachinările au revenit în viața mea. Ar fi trebuit să fac această operație încă de când eram mică, pediatrul meu chiar mi-a recomandat-o, dar mamei mele i-a fost milă de mine la vremea respectivă, gândindu-se că o să mă doară. Când am crescut, mi-a fost teamă să o fac și de aceea mi-a luat atât de mult timp până să ajung aici.”, a recunoscut Rochelle Garett, potrivit sursei citate mai sus.

Iar clipul în care a dezvăluit rezultatul operației dureroase a strâns peste 46.000 de aprecieri.

Nelu Cortea, invitat în episodul nou Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express ▶ Vezi în AntenaPLAY