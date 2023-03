Ea este tânăra care susține că este îndrăgostită de un avion. Deși nu se pot căsători, Sarah spune că trăiește un sentiment unic

Sarah Rodo, în vârstă de 23 de ani, susține că nu este atrasă de oameni, dar, în schimb, găsește obiectele atrăgătoare din punct de vedere sexual, potrivit mirror.co.uk. Tânăra a povestit că are o relație cu un avion, motiv pentru care, în ultimii 30 de ani, a călătorit extrem de mult pentru a-și petrece timp cu „iubitul” său.

Care e povestea tinerei care susține că este atrasă de un avion

Deși este conștientă că nu se vor putea căsători vreodată, tânăra susține că este mai fericită ca niciodată, potrivit sursei citate mai sus. Ea povestește cum, în încercarea eșuată de a-și găsi un partener, a ajuns să cunoască dragostea acolo unde a căutat-o cel mai puțin.

Totul a început pe când a zburat prima dată cu un Boeing 737. Atunci, și-a dat seama că simte ceva ce nu a mai trăit până atunci. Sarah descrie sentimentul ca pe o dragoste arzătoare, motiv pentru care și-a cumpărat peste 50 de replici în miniatură, pe care le ține în propriul dormitor și pe care a dat peste 3.550 de lire sterline, potrivit sursei citate.

„În prezent, dețin trei modele mari. Pe lângă acestea, am mai multe modele mici, strângând, în total, peste 60 de figurine, toate făcute la comandă. Multe provin de la companiile aeriene sau de la agențiile de turism. În plus, am cinci tatuaje cu avioane.”, a povestit Sarah Rodo.

Care e afecțiunea de care suferă Sarah Rodo: „Singurul lucru trist este că nu pot rămâne singură cu avionul adevărat”

Se pare că tânăra din Germania suferă de obiectofilie, definită ca o atracție sexuală față de obiectele neînsuflețite cărora le sunt atribuite o personalitate, inteligență și suflet, potrivit sursei citate.

Astfel, persoanele îndrăgostite de obiecte dezvoltă, adesea, sentimente emoționale sau sexuale profunde față acestea, precum și „relații” de lungă durată cu ele.

Deși persoanele care manifestă o atracție pentru obiecte se confruntă, de cele mai multe ori, cu stigmatizarea, Sarah susține că nu-i pasă de părerea celor din jur și își dorește să dezvăluie pasiunea pe care i-o poartă obiectului zburător.

„Singurul lucru trist este că nu pot rămâne singură cu avionul adevărat. Am zburat foarte mult, în ultimii ani, pentru a fi împreună cu Boeing-ul meu. Mi-am programat aproximativ 30 de zboruri și le-am combinat cu câte o excursie. De asemenea, îmi place să călătoresc și să descopăr locuri noi, iar împreună cu dragostea mea, am vizitat Stockholm, Copenhaga, Budapesta, Viena și Paris.”, a mărturisit Sarah, citată de sursa menționată mai sus.

Se pare că, recent, tânăra a întâlnit un nou avion și deși este fericită că l-a cunoscut, ea susține că prima ei dragoste va rămâne seria 737, cu care speră să se căsătorească într-o bună zi.

„În prezent, există șanse mici de a ne căsători. Între timp, mă bucur de modelele mele în miniatură și voi continua să călătoresc, pentru a putea fi aproape de dragostea vieții mele, dar și de alte avioane!”, a mai adăugat aceasta, citată de sursa menționată mai sus.

