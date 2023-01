Ea este femeia care se comportă ca o pisică de dimineața până seara. Doarme într-un culcuș, poartă urechi și răspunde la comenzi

”Când a intrat prima dată în cameră, am crezut că e un fel de persoană faimoasă. Am fost, oh wow, este superbă.”, spune Adam despre momentul în care a văzut-o pentru prima dată pe iubita sa.

Relația lor este una deosebită. ”Sunt o pisică 24 din 7.”, spune Abigail. Femeia își ia rolul în serios și chiar își petrece majoritatea timpului în culcușul pentru pisici.

Ea este femeia care se comportă ca o pisică de dimineața până seara

Abigail chiar răspunde la comenzi și îi place să fie alintată de Adam. Bărbatul o mângâie și ea, ca o pisică veritabilă, nu stă prea mult pe loc pentru a petrece timp cu el. ”Reacțiile pe care le primesc în online sunt de două feluri.”, recunoaște Abigail, care explică faptul că unii oameni o critică pentru felul în care alege să-și trăiască viața.

Totuși, deși uneori se lasă afectată de părerile celorlalți, Abigail nu renunță la look-ul de pisică. ”Când am realizat că sunt o pisică aveam 16- 17 ani. Prima dată când am început să port urechi nu m-am gândit la nimic. Clar mă simt mult mai încrezătoare când le port”, a afirmat femeia.

Îi place mult să și aibă activitățile unei pisici, iar despre jocuri spune că îi pun în valoare personalitatea. De aceea, Adam o numește ”pisicuță” când i se adresează și ea răspunde imediat: „Deci să fiu o pisică și să am pe cineva care are grijă de mine este ceva natural pentru mine. Îmi place să-l am stăpân pe Adam pentru că este prima persoană cu care am ieșit care nu mă judecă.”

Abigail recunoaște că este asexuată. În știință, termenul asexuat se poate referi la un organism care se reproduce fără activitate sexuală cu un alt organism. În timp, asexual a ajuns să însemne să fii lipsit de sexualitate, ceea ce de multe ori poate include: că nu ești atras sexual de ceilalți; nu ești considerat atractiv sexual de către ceilalți; nu dorești interacțiuni sexuale cu alții.

Adam spune că a aflat asta la a doua întâlnire și a fost intrigat. În timp, a descoperit-o pe iubita sa și spune că nu-i lipsește nimic, ba din contră, e relația care-l împlinește.

Astfel, Adam se ocupă ce mâncare, casă și are grijă de cele două pisici ale cuplului, dar și de Abigail.

