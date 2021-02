Esther Calixte-Bea are o trăsătură fizică neobișnuită pentru o femeie. Cum arată de la gât în jos

M-am săturat să mă simt nesigură și timidă. Este obositor să duc această povară grea și să-mi ascund părul de ceilalți. Am decis că este suficient. Am încetat să rad părul și am decis să fiu eu”.

Odată ce a renunțat la rutinele obsesive ce aveau ca rol îndepărtarea pilozității, Esther a început să se concentreze pe frumusețea sa și a încetat să lase societatea să definească termenul de frumusețe.

Accesează GALERIA FOTO pentru mai multe imagini cu Esther Calixte Bea.

”Este cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată, întrucât mă simt sexy și confortabil în propria piele. Am îndepărtat părul în mod obsesiv în perioada școlii pentru a mă asigura că nimeni nu-l va vedea.

Mă înfricoșa gândul că apar două fire de păr. Rasul și epilarea cu ceara mi-au provocat dureri mari, a fost mai multă bătaie de cap decât să merită.

Dacă femeile nu ar trebui să aibă păr, el nu ar crește. Societatea ne spune să ne epilăm. Am redefinit frumusețea pentru mine. Am decis ce este frumos pentru mine”.

