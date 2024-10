Verity, în vârstă de 27 de ani, a mers la culcare cu o durere severă de cap și s-a trezit, în dimineața următoare, cu o altă voce.

După doi ani în care a trecut pragul medicilor, tânăra a aflat care este motivul și ce este de făcut.

Femeia care a mers la somn cu o durere severă de cap și s-a trezit cu o altă voce. Cum explică medicii

Femeia suferă de tulburare neurologică funcțională de când are 14 ani, însă a fost diagnosticată și cu altă afecțiune medicală. „Am migrene îngrozitoare, am paralizii în care mâna stângă se încovoaie și piciorul și piciorul stâng nu funcționează... Îmi pierd cunoștința când am crizele.”, povestește ea.

Pe lângă episoadele de paralizie, Verity s-a confruntat și cu pierderea vorbirii, atunci când „încerca să pronunțe un cuvânt și apoi nu mai puteam vorbi”. A încercat „toate medicamentele la care v-ați putea gândi”, fără succes, ceea ce înseamnă că poate gestiona simptomele migrenelor doar cu analgezice foarte puternice și un dispozitiv TENS.

În urmă cu doi ani, Verity s-a culcat cu o migrenă severă și s-a trezit incapabilă să vorbească. De data aceasta, când în cele din urmă i-a revenit vorbirea, își amintește că a auzit vocea „altcuiva”.

O vizită la medicul de familie împreună cu mama sa, mai târziu în acea zi, a confirmat că Verity vorbea acum cu un accent complet diferit - peste noapte, trecuse de la accentul său original din Midlands la un accent care părea să fie din nord-est.

Gail, mama tinerei, își amintește momentul în care și-a auzit fiica vorbind pentru prima dată cu noul ei accent: „Recunosc, eu și doctorul am fost atât de șocați încât chiar am început să râdem.”

Oricât de mult ar fi încercat, Verity nu și-a putut readuce vechiul accent - iar schimbarea a fost vizibilă: „Imediat, nu a mai putut spune „mamă” ca înainte.

Nefiind niciodată în Newcastle, Verity a fost la fel de confuză ca oricine, observând că acest lucru i-a schimbat chiar și „monologul interior” și a determinat-o să viseze cu noul ei accent. În ultimii doi ani a căutat răspunsuri din partea medicilor și, în acest timp, a fost acuzată în mod regulat că își simulează afecțiunea.

Verity s-a luptat cu încrederea în sine din cauza reacțiilor negative - dar, în cele din urmă, în urmă cu doar câteva luni, a primit un diagnostic oficial de sindrom al accentului străin (FAS) de la un neurolog specialist.

Acesta a fost ajutorul de care Verity avea nevoie pentru a face față îndoielilor și, de când a întâlnit un alt neurolog specialist, profesorul Edwards, la televizor, în timp ce sensibiliza opinia publică cu privire la boala ei, acesta a sprijinit-o și el.

Asigurarea că FND și FAS sunt înrudite și că ambele sunt „un lucru real care se întâmplă” i-a dat încrederea necesară pentru a continua să își susțină cauza. Cu o încredere și o motivație reînnoite, Verity este mai hotărâtă ca niciodată să vorbească despre ambele afecțiuni, pentru a se asigura că alți tineri cu dizabilități ca a ei nu se confruntă cu stigmatizările și concepțiile greșite de care ea s-a lovit.

