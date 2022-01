Femeia care și-a pierdut toate cele 4 membre la vârsta de 7 ani a devenit make-up artist. Cum e posibil și cum arată acum

Deși nu are mâini și degetele cu care să apuce pensulele de machiaj, acest lucru nu a stat în calea dorinței sale de a deveni make-up artist. Isabelle e acum renumită, având peste 49.000 milioane de urmăritori. Tânăra este un exemplu de curaj, răbdare și perseverență pentru că nu a renunțat la visul ei în ciuda deficiențelor sale.

Ca orice altă fată de vârsta ei, Isabelle e pasionată de tot ce ține de machiaj și modă, fiind mereu interesată să afle ultimele trenduri. Când au aflat că este make-up artist, mulți s-au întrebat cum reușește să își urmeze visul având în vedere că nu are mâini. Isabelle lucrează acum cu cele mai cunoscute branduri de machiaj, primind sprijin din partea multora dintre ele.

Isabelle a devenit make-up artist deși nu are mâini

Pe lângă pasiunea pentru machiaj, Isabella lucrează ca asistent manager la o firmă care vinde mașini. Cu toate acestea, talentul său impresionant pentru machiaj i-a adus peste 200.000 de urmăritori după primul video postat.

Totul a început în 2018 când Isabelle a postat primul ei video în care se machiaj folosind o paleta de culori de la brandul Huda Beauty.

“A fost o nebunie! Presupun că multă lume a fost uimită de felul în care mi-am făcut machiajul fără mâini. Mi-a luat mult să exersez și am fost foarte determinate. Și a dat rezultate. Am obținut colaborări cu brandul Next, Claire’s Accessories și Lounge Apparel, aducându-le tuturor la cunoștiință faptul că necesită mult efort să fac lucrurile astea”, a povestit Isabella.

Talentul și tehnicile ei de machiaj au surprins pe toată lumea și au făcut-o pe adolescent să adune peste 421.000 de urmăritori pe Instagram și peste 430.000 de fani pe TikTok. Multe dintre tutorialele ei de pe TikTok au ajuns și la 19 milioane de vizualizări, iar mulți dintre urmăritorii săi au felicitate-o pentru ambiția ei, potrivit The Sun.

De ce i-au fost amputate membrele

Viața Isabellei s-a schimbat radical în 2010 când a fost diagnosticată cu meningită. Pe măsură ce boala ei s-a agravat, părinții au decis să o ducă la spital. Micuța Isabelle, care pe atunci avea 7 ani, și-a pierdut la scurt timp cunoștiința.

Din cauza bolii, inima I s-a oprit, a avut nevoie de resuscitare și mai multe organe din corp i-au cedat. Medicii au decis la acea vreme ca fetița să intre într-o comă indusă. Din cauza faptul că inima îi cedase, circulația sângelui îi fusese întrerupe pentru mult timp în toate cele 4 membre. De aceea, specialiștii au decis amputarea lor.

Operația a durat 6 ore și i-a schimbat viața complet unei copile care până în acel moment părea să fie complet sănătoasă. În prezent, Isabelle are proteze la ambele picioare și se poate deplasa cu ușurință.

“Când m-am trezit, eram în continuare foarte bolnavă și trebuia să rămân în spital pentru încă 2 luni. Totul era în ceață. Îmi amintesc că eram foarte confuză de întreaga situație. Dar, mi-am zis ‘Ok, dacă asta a trebuit să se întâmple, trebuie să văd cum o să mă descurc de acum’”, a mărturisit Isabelle.

