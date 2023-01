Femeia cu cel mai mare posterior din lume, trup fără secrete. Cum arată când renunță la haine. Imaginile i-au uimit pe privitori

Natasha Crown în vârstă de 29 de ani și-a propus încă de acum câțiva ani să devină femeia cu cel mai mare posterior din lume. Pentru a-și vedea visul devenit realitate, ea a apelat la mai multe intervenții estetice și chiar și-a schimbat total stilul de viață. Acum, ea se mândrește cu rezultatele sale pe rețelele socialiare, unde a ajuns la peste 2 milionane de urmăritori.

Cum arată Natasha Crown atunci când renunță la haine. Imaginile incideniare cu femeia cu cel mai mare posterior din lume

Mândră de dimensiunea posteriorului său, Natasha Crown și-a dat seama că se poate face remarcată și a decis să facă tot ce îi stă în putință pentru a ajunge să aibă cel mai mare posterior din lume.

De asemenea, ea a profitat de notorietatea primită și acum se mândrește cu rezultatele sale pe rețelele sociale. Modelul suedez a început să posteze imagini îndrăznețe în mediul online și datorită aspectului său neobișnuit, ea a ajuns în scurt timp la peste 2 milioane de urmăritori.

Modeul cu forme apetisante a încins internetul cu cea mai recentă imaginie postată. Îmbrăcată doar într-un costum de baie cu modelul steagului SUA, aceasta și-a etalat silueta în fața șemineului.

Fanii nu s-au săturat de postarea sa, care a strâns peste și au compleșit-o cu complimente. Cu toate acestea, tânăra are și contestatari care o susțin că a mers prea departe cu modificările.

„Îți dai seama că peste 10 ani vei regreta asta”, a întrebat-o un internaut.

Invitată în cadrul unei emisuni, în 2018, ea a vorbit despre pasiunea sa pentru forme uriașe. Cu toate acestea ce mai importantă apariție a sa a fost într-o emisiune dedicată operațiilor estetice unde s-a lăsat filmată și fotografiată, din toate unghiurile, fără haine. Mai multe imagini în GALERIA FOTO.

„Eu cred că mai mult e mai bine. Nu o să mai fiu slabă vreodată. Posteriorul meu e dintr-o altă dimensiune. Am stricat scaune, am stricat paturi, am lovit și oameni. Mereu am fost diferită și, în Suedia, oamenii cred în general că dacă ești slab ești mai frumos. Dar eu cred că oamenii trebuie să vadă că așa ar trebui să arate o femeie adevărată”, a dezvăluit blondina, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Pe lângă dieta bogată în calorii, suedeza s-a apucat în urmă cu niște ani de mers la sală, unde a ales să facă exerciții pentru mărirea posteriorului. Și când aceste „arme” au fost epuizate, Natasha Crown a apelat la ajutorul medicilor esteticieni.

„După prima operație am fost extrem de fericită. Șase luni mai târziu am revenit la cabinet dorindu-mi și mai mult. Am plănuit și a doua operație și am avut grijă să mă îngraș cât mai mult, ca să folosească această grăsime la modelarea posteriorului. Îmi place să mănânc, am pus pe mine în jur de 20 de kilograme și apoi am făcut a doua operație”, a mai adăugat aceasta.

