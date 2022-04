Jessica Alves și-a pus implanturi în posterior. Cum s-a pozat într-o rochie din piele, mulată

Ea a spus că, deși operația a fost foarte dureroasă, a fost extrem de mulțumită de rezultate, numind-o "una dintre cele mai bune operații pe care le-am făcut".

Jessica Alves și-a pus implanturi în posterior

Jessica Alves: "Am lipsit de pe rețelele sociale pentru a-mi reveni după operație. Mă simt grozav după cele șapte zile". Vedeta și-a etalat apoi noul posterior într-o rochie strânsă care i-a scos în evidență efectul de volum al implanturilor.

Jessica a declarat în exclusivitate pentru MailOnline înainte de operație că implanturile ei vor include 625 cc de silicon solid.

Adresându-se celor 4,7 milioane de urmăritori pe Instagram, ea și-a explicat motivele din spatele operației, spunând: "Vreau să fiu o femeie cu curbe precum Kim Kardashian și Jennifer Lopez.

"Astăzi este o zi foarte importantă pentru că sunt operată și a trecut un an și 3 luni în care nu am avut proceduri. În acest timp am mers la sală și am trăit un stil de viață sănătos și m-am pregătit pentru operația de astăzi".

Jessica a dezvăluit la începutul acestui an că are în vedere o operație de feminizare a vocii, după ce a suferit o operație de schimbare de sex la începutul anului 2021.

Ce spune Jessica despre transformările prin care trece

Ea a spus: "Cred că este singurul lucru care dezvăluie faptul că sunt transgender. Corpul meu și aspectul meu sunt foarte feminine, dar când un tip vorbește cu mine la un bar sau la o sală de sport, a treia întrebare este "ești trans?".

"Spun, <da sunt>, apoi tipul pleacă. Este foarte frustrant".

"De asemenea, când răspund la telefon, oamenii se referă la mine folosind pronume masculin și asta se simte ca un cuțit în inima mea".

Vedeta de reality că a apelat la terapie pentru a putea trăi cu sentimentele ei.

Ea a explicat: "Când visez, uneori, îmi văd fostul eu și imaginea anterioară și îmi provoacă disconfort și suferință, nu pot să văd imagini cu fostul meu eu sau să mă uit la un videoclip cu fostul meu eu fără să mă enervez și să mă tulbur. Terapia ajută la ștergerea imaginii, dar nu a experiențelor și a momentelor pe care le-am trăit ca Rodrigo Alves".

Eda și Serkan își continuă povestea în comedia romantică Dragostea plutește în aer ▶ Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY