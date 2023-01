Fenomen bizar, surprins de camerele de supraveghere din casă. Femeia s-a speriat când a văzut ce merge noaptea prin cameră

Era o zi ca oricare alta atunci când o femeie a decis să se uite pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din casă în perioada weekendului. La un moment dat, aceasta a descoperit ce lucru bizar s-a întâmplat în casa ei, în timpul uneia dintre nopți. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

O femeie s-a uitat pe imaginile surprinse de camera de supraveghere din casă și a descoperit ce fenomen bizar s-a întâmplat în timpul unei nopți

Lauren se uita pe filmări în timp ce soțul ei, Matthew Kane, stătea întins în pat și se relaxa. La un moment dat, soția a observat cum, în timpul unei nopți, o siluetă apară într-una dintre camere.

În imaginile surprinse ca camerele de supravefhere se poate observa cum o siluetă umană își face brusc apariția din dreptul unui dulap și pare că merge alături de câinele familiei. Apoi, după ce face câțiva pași grăbiți, silueta ce seamănă izbitor de mult cu o fantomă dispare într-un mod la fel de misterios precum a apărut.

Citește și: Un tată a privit imaginile de pe camera de supraveghere din dormitorul bebelușului și s-a speriat! Ce a apărut în timpul nopții

Bărbatul în vârstă de 35 de ani a dezvăluit faptul că în dulap există urne cu cenușă provenind de la diferite rude sau animale de companie, alături de antichități cumpărate din diferite locuri ale lumii. După ce a văzut ce a apărut în imagini, bărbatul a spus că speră din tot sufletul să fie vorba despre spiritul unei rude decedate și nu despre altceva.

„Silueta apare fără vreun effort aparent din dulap, ca și când ar fi generată de acolo. Are un cap perfect rotund și lasă o dâră de lumină în urma ei. Merge de parcă are un scop, ceva de făcut, ca și când se îndreaptă către un anumit loc. Aproape că poți să îi vezi brațele cum se mișcă în mers. Spaima mi-a cuprins chipul atunci când soția mi-a arătat ce s-a întâmplat în camera alăturată, într-una dintre nopți”, a dezvăluit bărbatul din Nerriga, New South Wales, Australia, arată cei de la mirror.co.uk.

Bărbatul crede acum că, judecând după cât de calm era câinele familiei în preajma spiritului, cel mai probabil este vorba despre tatăl vitreg, fratele sau mama sa vitregă, toți decedați într-un tragic accident de mașină.

Imaginile au fost apoi publicate pe internet și au devenit imediat virale, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

Urmărește Podcastito Express și află detalii din timpul curselor, din America Express, show-ul momentului.