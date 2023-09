Fiica n-a vrut să îl invite la nuntă, așa că tatăl ei a recurs la un gest neașteptat. Ce a putut să facă

Un tată a fost atât de supărat de faptul că fiica lui nu l-a invitat la nuntă încât a recurs la un gest neașteptat, mai ales atunci când fata i-a cerut ajutorul. Gestul bărbatului a fost lăudat de mulți.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un bărbat, în preajma nunții fiicei sale. Omul a povestit în detaliu ce anume l-a determinat să recurgă la un gest neașteptat, la scurt timp după ce fiica lui nu l-a invitat la nuntă.

Ce gest neașteptat a făcut un tată, la scurt timp după ce fiica lui nu l-a invitat la nunta ei. Mulți l-au lăudat pe bărbat

Omul în vârstă de 55 de ani a povestit faptul că, de-a lungul timpului, el și fiica lui în vârstă de 29 de ani s-au cam îndepărtat. Atunci când și-a găsit jumătatea inimii și a decis să facă nunta, tânăra nu l-a invitat pe bărbat la petrecere și nici nu i l-a prezentat vreodată pe viitorul ei soț, spre marea dezamăgire a tatălui. Ceea ce l-a supărat însă cu adevărat a fost atunci când fiica lui l-a contactat pentru a-i cere să contribuie și el la cheltuielile cu nunta, ca ajutor. Omul s-a enervat și mai tare și a refuzat-o, simțindu-se ca și când este folosit. Dezamăgit, acesta a povestit totul în cadrul unei postări pe un site celebru.

„Fiica mea n-a acceptat faptul că am divorțat de mama ei. Ceea ce n-a înțeles și încă nu înțelege e faptul că în ochii ei mama sa e cea mai bună femeie din lume, dar pentru mine ea nu a fost soția perfecta. Nu spun că ceea ce am făcut eu este corect și nici nu încerc să mă scap de vina de-a fi înșelat-o. Dacă aveam ocazia să fac lucrurile altfel, atunci nu aș mai fi divorțat. Am încercat să mențin o relație bună cu fiica mea, dar nu m-a lăsat decât ocazional să mă apropii de ea sau să aflu vești. Acum însă nici nu m-a invitat la nuntă, deși are pretenția să contribui financiar. Pentru asta, iau în considerare s-o scot inclusiv din testament. Am încercat din răsputeri să stau prezent în viața ei, am contribuit la toate cheltuielile, atât la pensie cât și la orice mai apărea.

Ultima oară când am vorbit cu ea am aflat că se mărită. Nu mi-a prezentat niciodată viitorul soț, doar am auzit de el. Nu am primit o invitație la nuntă, dar m-a întrebat dacă pot să contribui cu bani. Nu simt că e bine ce face, nu îmi place și sunt supărat. Vreau s-o ajut, chiar vreau. Dar m-am săturat să fiu portofelul ei. I-am zis că mă gândesc la asta și m-a jignit, mi-a zis să sunt un tată penibil dacă nu îi dau bani. Vreau s-o scot din testament pe ea și să las totul la nepoțui. Oare greșesesc eu?”, a scris bărbatul pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Nu mulți au fost cei care au reacționat imediat și au dat dreptate tatălui supărat, iar întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală în toată lumea.