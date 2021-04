Gestul pe care mulți ar evita să-l facă. Ce l-a rugat Bemi Olutosin pe partenerul său la prima întâlnire

Bemi, care locuiește în Marlow, Bucks, este singură de trei ani. ”A fost prima mea întâlnire corectă în ultimii doi ani. Am lucrat în acest timp la blocaje întâmpinate și am avut date-uri care m-au făcut să mă simt nesigură”, a spus ea, conform The Sun.

Ea și Damien, bărbatul care a invitat-o în oraș, s-au cunoscut pe o rețea de socializare.

”Am început să vorbesc pentru prima dată cu Damien pe Instagram, în septembrie, după ce mi-a scris din senin. M-am simțit entuziasmată să am în sfârșit o întâlnire reală și am stabilit să ne întâlnim la un restaurant din centru Londrei. Se întâmpla pe 17 aprilie. A trebuit să sun la zece locuri pentru că tot era rezervat.”, a povestit Bemi.

Ce l-a rugat Bemi pe partenerul ei înainte să se vadă

De îndată ce a găsit un restaurant pe placul lor, tânăra s-a gândit că este timpul să-i facă o propunere partenerului său pe care mulți ar considera-o deplasată. Cu o zi înainte de date, Bemi i-a trimis un mesaj în care îl întreba dacă își va face un test Covid-19, iar bărbatul nu a refuzat-o.

”În calitate de asistent medical, am vrut să fac ceea ce trebuie. Dacă ar fi refuzat, aș fi anulat. Trecuse atât de mult timp de când mă îmbrăcasem, am petrecut cinci ore încercând să alcătuiesc o ținută și a fost nevoie de trei încercări pentru a-mi face machiajul potrivit. Am ales un top alb cu blugi și tocuri negre.”, a mai povestit tânăra.

Întâlnirea lor a decurs bine, spre surprinderea lui Bemi care abia a reușit să-și controleze emoțiile.

„Ne-am relaxat la o sticlă de vin și la jumătatea întâlnirii mi-a cerut permisiunea să mă țină de mână”, a adăugat fata.