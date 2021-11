Graham Tinsley, bucătarul Familiei Regale a Marii Britanii rupe tăcere. Ce dezvăluiri a făcut despre Regina Elisabeta a II-a

Graham a gătit pentru Regina Elisabeta a II-a de mai multe ori, la evenimente speciale. Un obicei neobișnuit, neștiut de fanii Familiei Regale a Marii Britanii, este acela că farfuriile cu mâncare pentru Regină erau radiografiate înainte de ajunge pe masă.

Astfel, cei care o păzesc pe Regina Marii Britanii se asigurau că mâncarea nu conține ceva dăunător pentru ea.

Bucătarul chef a făcut mai multe mărturisiri legate de regimul alimentar al Reginei într-un interviu pentru publicația Hello, spunând că gărzile de corp are Majestății Sale erau foarte stricte și atente la ce mâncare îi este servită.

“Dacă găteam doar pentru familia regală, nu eram întotdeauna conștienți de cei care se ocupau de securitate. Dar totul se schimba dacă veneau să ia cina mai mulți șefi de stat. Apoi gărzile de corp au început să fie și mai stricte”, a povestit Graham în noul interviu.

Graham a mai povestit că dacă el și echipa sa aveau să gătească pentru mai mulți șefi de state, trebuiau mai întâi să ajungă la o secție de poliție, unde erau inspectați, și apoi erau aduși de către polițiști la locația unde se ținea masa festivă.

