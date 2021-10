Ce se întâmplă cu hainele vechi ale Reginei Elisabeta a II-a. Abia acum a ieșit la iveală adevărul

Regina Elisabeta a II-a are o garderobă impresionantă, ținând cont de faptul că trebuie să fie mereu elegantă și participă extrem de des la evenimente publice unde look-ul ei trebuie să fie unul fără cusur. Pe lângă faptul că toată lumea își amintește de Regină pentru felul ei de a conduce, mulți nu pot trece cu vederea stilul său vestimentar.

Hainele purtate ale Reginei Elisabeta a II-a nu sunt păstrate

Moda a evoluat de-a lungul celor 7 decenii de când Regina Elisabeta a II-a este la conducere, iar aceasta nu s-a dezis de la eleganță și bun-gust, alegând mereu cele mai de calitate materiale. Chiar dacă a urmat trendurile din modă, Majestatea Sa nu s-a abătut de la regulamentul prevăzut de Familia Regală a Marii Britanii atunci când vine vorba de etichetă.

Nu a încălcat niciodată regulile atunci când vine vorba de alegerea ținutelor oficiale. Croline de Guitaut, un reprezentant al Majestății Sale, a declarat că Regina alege mereu să se îmbrace în culori vii, deseori cu o pălărie asortată, dar aproape niciodată nu poartă imprimeuri, potrivit The List.

Toate ținutele ei din ultimii ani au fost asortate cu paltoane din țesături scumpe și pălării voluminoase în aceleași culori și aproape niciodată nu a purtat aceeași ținută de două ori. Potrivit Insider, spre deosebire de Kate Middleton, Regina Elisabeta a II-a nu e adepta purtării acelorași haine de mai multe ori. Prin urmare, specialiștii nu au observat dacă până acum Majestatea Sa a reciclat vreo ținută.

Ce au declarat specialiștii din lumea fashion

Elizabeth Holmes, jurnalist de fashion, a declarat:

„După a doua sau a treia ieșire în public, fie modifica ținuta pentru a putea să mai fie purtată, fie o purta la întâlniri private sau doar în vacanțe”.

Prin urmare, acesta era planul cu ținutele vechi și deja purtate ale Reginei Elisabeta a II-a. De asemenea, Brian Hoey, autorul cărții Not in Front of the Corgis, care a scris despre viața Reginei Elisabeta a II-a a menționat:

“Când se satură de o ținută, o dă uneia dintre croitoresele sale, iar aceasta fie o vinde, fie o poartă chia rea. Singura regulă ce trebuie respectată este să nu afle nimeni că Regina a purtat cândva acea ținută. (…) Hainele ei pot fi vândute publicului larg, dar nimeni nu trebuie să știe că acestea au aparținut Majestății Sale”.

Care e starea de sănătate a Reginei Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta a II-a a călătorit cu maşina la spitalul Edward VII din Marylebone, aflat la 32 de kilometri de Windsor, şi a fost consultată de specialişti, pe 22 octombrie. Potrivit presei, verificările medicale nu au legătură cu Covid-19.

Internarea ei temporară a fost din motive practice, iar Regina a revenit la biroul ei joi după-amiază. Este prima dată când monarhul a fost internat în ultimii opt ani. În 2013, a prezentat simptome de gastroenterită.

Regina Elisabeta a II-a și-a anulat o călătorie în Irlanda de Nord şi „a acceptat cu părere de rău” sfatul medicilor de a se odihni în zilele următoare, anunța Palatul Buckingham cu puțin timp înainte ca Monarhul să ajungă la spital.

La acel moment, personalul ei transmitea că se simte bine, dar este „dezamăgită” că vizita nu poate avea loc. Regina Elisabeta a II-a urma să ajungă în Irlanda de Nord miercuri şi să petreacă acolo două zile.

