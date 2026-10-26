Hackerii îți pot accesa mașina prin aplicațiile conectate la ea. Riscul despre care mulți șoferi nu știu

Specialiștii trag un semnal de alarmă, după o cercetare care a scos la iveală vulnerabilitățile descoperite în aplicațiile conectate la mașină. În anumite cazuri, este posibil ca hackerii să afle unde locuiești sau să ajungă la sistemele mașinii.

Specialiștii trag un semnal de alarmă, după o cercetare realizată de Universitatea din Göteborg și Universitatea de Tehnologie Chalmers, din Suedia, în care s-a descoperit că hackerii pot intra în mașina ta prin diferite aplicații conectate la ea. Studiul are la bază date adunate între 2022 și 2024. Cercetarea a scos la iveală faptul că hackerii pot afla unde locuiești și unde mergi cu mașina.

Hackerii îți pot accesa mașina prin aplicațiile conectate la ea

Cercetarea a arătat faptul că a crescut proporția vulnerabilităților descoperite în servicii cloud, site-uri și aplicații. Cazurile de acest fel aproape s-au triplat față perioada în care a avut loc studiul.

Hackerii pot afla unde locuiești și unde mergi cu mașina, dacă sistemele digitale nu sunt protejate. În cercetare este amintită o situație din 2024, atunci când 800.000 de mașini electrice au fost accesibile online. Breșa a fost remediată, însă nu se știe dacă datele au ajuns sau nu la hackeri.

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Ce sfaturi au specialiștii

Cercetătorii vin și cu o serie de recomandări pentru șoferi, de exemplu să actualizeze software-ului imediat ce mașina solicită instalarea unei actualizări, să folosească parole puternice pentru conturile și serviciile conectate la vehicul și să fie atenți la informațiile personale oferite asistenților auto bazați pe inteligență artificială

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