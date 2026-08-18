Cum pot hackerii să preia controlul unui avion în mai puțin de 1 minut. Dispozitivul e mai mic decât o monedă

Un nou studiu a dezvăluit cum pot hackerii să preia controlul unui avion în mai puțin de 1 minut, cu ajutorul unui dispozitiv care e mai mic decât o monedă.

Experții au avertizat că un astfel de atac poate fi foarte rapid | Shutterstock

Ideea că cineva ar putea sparge sistemele unui avion în mai puțin de un minut poate să pară imposibilă, dar un nou studiu a demonstrat cum poate fi realizat acest lucru.

Mai mult, procesul ar fi posibil cu ajutorul unui dispozitiv care are aproximativ dimensiunea unei monede, scrie Daily Mail.

Experții de la University of California San Diego au dezvoltat un dispozitiv hardware personalizat care poate prelua controlul comunicațiilor dintre 2 computere importante aflate la bordul avionului.

Unul dintre acestea e computerul de management al zborului. Celălalt e computerul care afișează în cockpit informațiile referitoare la ruta de zbor.

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Cum pot hackerii să preia controlul unui avion în mai puțin de 1 minut

Pentru a prelua controlul acestor sisteme esențiale, hackerii ar trebui doar să conecteze dispozitivul la un port aflat în partea inferioară a avionului.

Potrivit cercetătorilor, un astfel de atac ar putea fi realizat în mai puțin de 60 de secunde asupra unui Boeing 737. Fie când avionul e parcat la o poartă de îmbarcare, fie într-un hangar al aeroportului.

„Considerăm că am prezentat argumente solide potrivit cărora accesul fizic limitat în timp (de exemplu, 60 de secunde) reprezintă un obiectiv realist pentru un atacator motivat,” susțin cercetătorii. „Consecințele chiar și ale unui acces atât de scurt pot fi semnificative (și, prin urmare, merită atenție).”

În mod obișnuit, accesul fizic la o aeronavă nu e considerat un risc major pentru securitatea cibernetică.

Cu toate acestea, în noul studiu, echipa de cercetare a încercat să afle dacă un atacator care are acces fizic la un avion ar putea exploata sistemele acestuia.

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„Scopul cercetării noastre e de a alerta comunitatea aviatică cu privire la această categorie de riscuri. Astfel încât acestea să poată fi reduse în mod corespunzător cu mult înainte de a deveni periculoase,” a declarat Aaron Schulman, unul dintre autorii principali ai studiului.

În timp ce studiau un Boeing 737, cercetătorii au descoperit un port de mentenanță neutilizat în compartimentul Electronics and Equipment (E&E) al avionului. Aici se află sisteme electronice esențiale.

Compartimentul se află sub partea din față a avionului. Poate fi accesat de la sol și nu e încuiat.

„Ceea ce am descoperit în cercetarea noastră e că există o mufă aflată în interiorul compartimentului E&E, la care, dacă deschizi ușa și intri în interior, poți ajunge de la sol,” a explicat Schulman. „Iar dacă atașezi ceva la acea mufă, aceasta îți oferă, de fapt, control deplin asupra întregului computer de management al zborului.”

Atacul exploatează sistemele vechi ale avioanelor

Acest port conține 2 „magistrale”, adică sisteme de comunicații care transmit informații și instrucțiuni între computerul de management al zborului și computerul care afișează informațiile despre ruta de zbor.

Aceste magistrale, numite ARINC 429, se bazează pe sisteme vechi de zeci de ani și nu dispun de funcții moderne de securitate.

Din acest motiv, cercetătorilor le-a fost relativ simplu să proiecteze și să construiască un mic dispozitiv hardware capabil să preia controlul asupra acestor magistrale.

În termeni simpli, dispozitivul emite un semnal puternic care poate mima transmisiile autentice.

Astfel, acesta poate trimite în secret instrucțiuni noi către computerele avionului. Ascunde în același timp faptul că au fost făcute modificări.

În timpul unei demonstrații, echipa a arătat că dispozitivul implantat ar putea redirecționa un avion aflat în zbor sau ar putea modifica date esențiale privind greutatea, echilibrul și temperatura. Ceea ce ar putea duce la o decolare nesigură.

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„Pilotul nu are nicio idee că se întâmplă ceva,” a dezvăluit Schulman. „Prin urmare, e un tip de control foarte discret și greu de observat pe care îl poți obține printr-un astfel de atac.”

Cercetătorii au ales să se concentreze asupra Boeing 737 deoarece e unul dintre cele mai utilizate tipuri de aeronave din lume.

Cu toate acestea, înainte să intrați în panică în legătură cu următoarea vacanță, cercetătorii asigură că dispozitivul lor de hacking rămâne ascuns.

„Toți autorii acestei lucrări călătoresc în mod regulat cu aeronave Boeing 737 și intenționează să continue să facă acest lucru,” a continuat expertul.