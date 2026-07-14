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Cum îți poate goli un apel FaceTime contul bancar. Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone

Apple a dezvăluit cum îți poate goli un apel FaceTime contul bancar și a emis un avertisment pentru utilizatorii iPhone.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 17:24 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 17:27
Apple a dezvăluit cum hackerii pot folosi FaceTime pentru a păcăli victimele | Shutterstock
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Apple a emis un nou avertisment pentru toți utilizatorii de iPhone din cauza unei escrocherii care golește conturile bancare ale victimelor.

Gigantul tehnologic susține că infractorii cibernetici exploatează apelurile FaceTime și linkurile de invitație.

Astfel, se dau drept angajați ai băncilor, agenți de asistență tehnică, funcționari guvernamentali sau chiar parteneri romantici, scrie Daily Mail.

Hackerii folosesc apeluri video pentru a câștiga încrederea victimelor înainte de a le fura banii sau informațiile personale.

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Cum îți poate goli un apel FaceTime contul bancar

Spre deosebire de un apel telefonic obișnuit, FaceTime le permite escrocilor să interacționeze față în față cu victimele. Ceea ce creează un nivel de familiaritate care, potrivit experților în protecția consumatorilor, face ca frauda să pară mult mai convingătoare.

Multe dintre aceste înșelătorii încep cu un mesaj text care avertizează despre o activitate suspectă în contul bancar sau pe cardul de credit al victimei.

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Ulterior, persoanei i se spune că trebuie să continue conversația prin FaceTime, astfel încât un presupus specialist antifraudă să poată efectua verificări suplimentare.

În timpul apelului video, escrocii îi conving adesea pe oameni să își partajeze ecranul în timp ce se conectează la aplicația de internet banking, transferă bani sau introduc coduri unice de securitate.

Astfel, infractorii pot vedea în timp real parolele, datele contului și codurile de verificare, pe care le pot folosi imediat.

Apple îi îndeamnă pe clienți să raporteze apelurile FaceTime și linkurile de invitație suspecte. Compania a recunoscut că infractorii folosesc din ce în ce mai des acest serviciu în atacuri de tip phishing și de furt a identității.

Compania subliniază, de asemenea, că angajații Apple nu vor iniția niciodată apeluri FaceTime nesolicitate în care să ceară parole, coduri de verificare sau alte informații sensibile și recomandă utilizatorilor să închidă imediat apelul dacă cineva solicită astfel de date.

Infractorii păcălesc victimele prin apeluri video

Infractorii se dau acum și drept reprezentanți ai serviciilor de asistență tehnică Apple sau Microsoft, după ce trimit alerte false de securitate care susțin că dispozitivul a fost compromis sau infectat cu programe malware.

Victimelor li se spune că un tehnician trebuie să inspecteze iPhone-ul sau computerul prin FaceTime pentru a rezolva problema.

Apoi sunt ghidate să instaleze programe de acces la distanță, să modifice setările de securitate sau să dezvăluie datele de autentificare. Ceea ce oferă astfel escrocilor control asupra dispozitivelor și conturilor lor.

FaceTime a devenit și un instrument folosit în escrocheriile prin care infractorii se dau drept autorități.

Escrocii pretind că reprezintă poliția locală, agenții guvernamentale federale sau chiar forțe de ordine din alte țări și trec de la apeluri telefonice la conversații video pentru a-și face povestea mai credibilă.

Unii afișează insigne false, uniforme sau legitimații aparent oficiale. Acuză victimele în mod fals de infracțiuni, furt de identitate sau mandate de arestare restante.

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Potrivit Comisiei Federale pentru Comerț din SUA (FTC), instituțiile reale nu solicită niciodată plăți imediate pentru evitarea arestării și nu cer plata prin criptomonede, carduri cadou, aplicații de plată sau transferuri bancare.

Și escrocheriile romantice au evoluat odată cu utilizarea FaceTime. În loc să se bazeze doar pe mesaje text, infractorii poartă scurte conversații video pentru a convinge victimele că sunt persoane reale, după care solicită bani, investiții sau carduri cadou.

Experții în securitate avertizează că unii infractori folosesc sosii, înregistrări video preexistente, filtre puternice sau chiar imagini generate de inteligență artificială pentru a face înșelătoria mai credibilă.

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