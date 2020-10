Hărțile lumii sunt greșite. Cum arată continentele în realitate

Pentru a crea noua reprezentare, Kaye a folosit datele Met Office în programul Ggplot, după care a creat o proiecție stereografică.

Animating the Mercator projection to the true size of each country in relation to all the others.



Focusing on a single country helps to see effect best.#dataviz #maps #GIS #projectionmapping #mapping pic.twitter.com/clpCiluS1z