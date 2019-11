Odătă cumpărat inelul, în drum spre casă, bărbatul s-a gândit că iubitei lui i-ar plăcea niște aripioare picante și astfel a găsit cea mai ingenioasă metodă prin care și-a putut cere iubita de nevastă. Acesta s-a gândit că dacă nu i-ar fi plăcut inelul, la deschiderea cutiei sigur i-ar fi atras privirea și aripioarele picante și astfel ar fi ieșit un lucru pozitiv în urma propunerii.

I-au trebuit 20 de minute și o porție de aripioare picante pentru a-și cere iubita în căsătorie! Reacția ei a fost de milioane: „Ce fel de sos mai e și ăsta?”

nuggets won't divorce you

nuggets won't cheat on you

nuggets won't fight with you



why don't people just marry chicken nuggets