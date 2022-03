Iluzia optică ce a făcut înconjurul internetului. Care este explicația pozei în care câinele pare că este în asfalt

Fotografia a circulat intens pe Reddit, acolo unde a fost publicată inițial cu descrierea: „Câinele meu întins cu capul pe bordură... Arată de parcă ar fi decapitat”. Isteria în jurul imaginii s-a creat pentru că animăluțului nu i se vede corpul.

Mulți au încercat să găsească o explicație pentru unghiul din care a fost făcută fotografia, dar au ajuns la concluzia că este mult prea complexă imaginea.

Care este explicația fotografiei în care câinele pare că este zidit în asfalt

Testele și ghicitorile au cucerit Internetul în ultima perioadă. Rolul lor este să îți pună atenția și concentrarea la încercare și, nu în ultimul rând, să îți ofere parte de distracție.

Câinele care pare că este zidit în asfalt a creat un adevărat val de controverse, susținându-se chiar faptul că fotografia este editată. În timp ce unii s-au dat bătuți în încercarea de a căuta un răspuns, alții au oferit câteva sugestii. „Cred că acest câine își sprijină capul pe marginea care este mai înaltă decât trotuarul, astfel corpul său nu este vizibil, fiind sub nivelul capului”.

Explicația a venit mai apoi din partea fotografului Sievers, cel care a realizat imaginea, ce a dat internetul peste cap.

Sievers a declarat pentru Newsweek: „Poza a fost sincer o întâmplare. Am stat la berăria prietenului meu și câinele stătea întins pe o platformă de beton care are o rampă în jos. Și-a sprijinit capul pe pervaz, s-a întins și atunci am făcut-o", este explicația celui care a realizat fotografia.

Astfel, fotografia a fost realizată dintr-un unghi în care corpul animalului este mult mai jos decât locul unde stă cu capul. Denivelările drumului au dus la o astfel de iluzie care a creat isterie.

Iluziile optice, adesea denumite și iluzii vizuale, implică o înșelăciune vizuală provocată de modul în care sunt aranjate obiectele, dar și de impactului unei surse de lumină sau altor variabile.

Detaliile fac diferența în viață, așa că ar fi bine să fii pregătit pentru că cel mai important aspect este să identifici acel lucru care te-ar putea ajuta într-o anumită situație. Un astfel de test este cea mai bună metodă de a observa dacă mai ai de lucrat la capitolul concentrare și atenție.

