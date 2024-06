O fetiță și-a scăpat rățușca pe pietriș și mama fetei a încercat s-o găsească, însă i-a fost foarte greu. Jucăria s-a camuflat perfect pe pietriș și imaginea s-a transformat într-o iluzie optică virală. Tu crezi că poți găsi jucăria?

Iluziile optice sunt adevărate provocări pentru creierul uman și pot arăta despre o persoană cât de bine stă la capitolul atenție sau istețime. Daci ai reușit să descoperi unde e rățușca pierdută în cel mult 10 secunde, atunci ai toate motivele de mândrie, căci ai un spirit de observație ieșit din comun.

Iluzie optică virală! O fetiță a scăpat o rățușcă de jucărie pe pietriș. Privește atent și încearcă s-o găsești în 10 secunde

Dacă îți plac provocările precum testele de inteligență sau iluziile optice, atunci în mod sigur trebuie să încerci să descoperi răspunsul corect. Privește atent poza de mai jos și încearcă să descoperi unde se ascunde rățușca de cauciuc căzută pe pietriș, din imaginea de mai jos. Doar cei cu privire ageră reușesc să descopere răspunsul corect în cel mult 10 secunde.

În timp ce se juca, o copilă a scăpat jucăria pe pietriș. Și-a chemat mama s-o ajute s-o caute, însă când a privit cu atenție pietrișul, femeii a realizat că are de-a face cu o iluzie optică interesantă.

I-a fost destul de greu să vadă jucăria, așa că a pozat totul și a decis să publice imaginea pe internet, ca să arate și altora iluzia optică. Nu puțini au fost cei care au încercat să afle răspunsul corect, dar doar cei cu privire de vultur reușesc să afle răspunsul corect în cel mult 10 secunde. Tu te numeri printre norocoși?

Nu te lăsa bătut, ci încearcă să te uiți atent la fiecare detaliu, pentru a găsi jucăria. Dacă nu mai ai răbdare atunci te ajutăm cu răspunsul: trasează o linie orizontală imaginară pe poză...apoi privește în stânga fotografiei. Rățușca este în stânga pozei, aproape de linia de mijloc, arată cei de la dailystar.co.uk.

