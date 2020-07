Importanta bio dezinfectiei in perioada pandemiei de coronavirus

Pentru ca metoda de dezinfectie utilizata sa fie eficienta este foarte important ca aceasta sa fie avizata de catre autoritatile sanitare. Din pacate, peste 90% dintre clientii care au nevoie de dezinfectie achizitioneaza de pe internet un nebulizator care nu este avizat si nici nu are documentatie pentru microaeroflora, motiv pentru care procesul de dezinfectie realizat nu are nici un efect asupra virusurilor. Cu toate acestea, cei de la DSP nu se sesizeaza pentru ca nu au de unde sti ce echipamente s-au utilizat in timpul procesului de dezinfectie. Asa se face ca, clientul nu este protejat sub nici o forma in fata virusului de care doreste sa scape. Un nebulizator avizat din punct de vedere sanitar si util in procesul de dezinfectie costa intre 2000 si 3000 Euro.

Concluzii

Pe langa masurile de igiena pe care trebuie sa le respectam cu sfintenie pentru a putea preveni infectarea cu Covid – 19 trebuie sa alegem cu mare atentie metoda de dezinfectie atunci cand este nevoie de o astfel de metoda. Avand in vedere cele prezentate in cadrul acestui articol este clar ca dezinfectia prin nebulizare uscata oferita de catre compania DDD este cea mai eficienta metoda cu ajutorul careia putem dezinfecta o incapere contaminata. O astfel de metoda de dezinfectie este avizata din punct de vedere sanitar motiv pentru care eficienta acesteia este de 100%.