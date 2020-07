Începuturile domeniului IT în România

Tot în facultate a încolțit și ceea ce avea să devină Tremend, companie specializată în consultanţă şi soluţii software, înființată de foștii colegi Ioan Cocan și Marius Hanganu. „Am fost colegi la Politehnică, la Calculatoare, şi o fostă profesoară ne-a recomandat unei companii cu sediul în Silicon Valley. Începând cu 2004, am avut ocazia să facem parte din echipa lor, am văzut cum lucrează şi ne-am conectat cu mediul profesional de peste ocean. Am înţeles că în România există programatori cel puţin la fel de buni cum sunt cei de acolo, am realizat că există şi acasă un potenţial foarte bun de a face software de calitate, că putem explora cele mai avansate tehnologii şi din Bucureşti“, își amintește Ioan Cocan.

Dezvoltarea sectorului IT și în provincie

Un capitol aparte în dezvoltarea domeniului IT de la noi a fost apariția în provincie a unei companii cu cele mai puternice evoluții în industria de înaltă tehnologie de la noi: EBS Romania, fondată fix acum douăzeci de ani la Cluj-Napoca de Daniel Metz. În 2013, compania avea să fie achiziţionată de grupul nipon NTT DATA, cu operațiuni de afaceri în mai mult de 50 de țări și regiuni, parte a NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone), unul dintre liderii globali ICT (Information and Communication Technologies). În 2016, EBS Romania devenea oficial NTT DATA Romania, își dubla numărul de angajați și se axa pe integrarea și implementarea de sisteme IT.

„Am reușit să amprentăm evoluția industriei IT din Transilvania asumându-ne un rol de pionierat. Având clienții și proprii colegi în focus, am creat un model de performanță bazat pe valori organizaționale umaniste și pe un leadership autentic. Niciodată nu am uitat de unde am plecat și, atunci când ne-a fost greu, am muncit și mai mult. Am privit spre viitor, convinși fiind că rezultatele obținute sunt întotdeauna cel mai corect arbitru”, spune azi Daniel Metz, CEO NTT DATA Romania, furnizor de servicii IT și integrator de sisteme, cu o echipă de peste 2.000 de specialiști în România și Serbia.

Întoarcerea la origini