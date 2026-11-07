Ce legătură există între ceasul biologic și sănătatea mintală. Obiceiurile zilnice care îți pot afecta starea de spirit

Noi studii au dezvăluit ce legătură există între ceasul biologic și sănătatea mintală și posibilitatea să există un nou tip de depresie.

Ceasul biologic are un impact semnificativ asupra sănătății | Shutterstock

Ceasul biologic al fiecărei persoane poate avea un impact semnificativ asupra sănătății fizice, dar și celei mintale.

Ritmul circadian reprezintă un ciclu de aproximativ 24 de ore, care ghidează hormonii, temperatura corpului, digestia și numeroase alte funcții importante ale corpului, potrivit BMJ Journals.

Atunci când rutinele zilnice nu mai sunt sincronizate cu acest ceas, starea de spirit are de suferit.

Cercetările sugerează că perturbarea ritmului circadian poate contribui nu doar la apariția problemelor fizice, ci și a celor de sănătate mintală.

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Ce e ritmul circadian

În creier există un grup de celule nervoase numit nucleul suprachiasmatic, care acționează drept ceasul principal al organismului, scrie The Conversation.

Nucleul folosește semnalele luminoase primite de la ochi pentru a coordona ceasurile biologice din alte organe, inclusiv din creier, ficat, inimă și intestin.

Ceasul nostru intern ajută la reglarea hormonilor, inclusiv a melatoninei și a cortizolului. Melatonina ajută la reglarea ciclului somn-veghe. Nivelurile sale rămân scăzute în timpul zilei, cresc seara, cu lăsarea întunericului. Ceea ce trimite un semnal la creier că e timpul pentru somn. Cortizolul, care ne ajută să răspundem la stres, crește de obicei spre dimineață.

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Aceste schimbări pregătesc corpul pentru activitate și odihnă. Dar influențează și bunăstarea emoțională.

Ritmul circadian bine sincronizat e fundamental pentru sănătatea umană și, în special, pentru sănătatea mintală.

Însă tiparele vieții moderne, care poate include munca în schimburi și lumina excesivă pe timpul nopții, pot provoca desincronizarea acestui ritm. Mai mult, pot genera o gamă largă de efecte adverse asupra sănătății mintale.

Ce legătură există între ceasul biologic și sănătatea mintală

Într-un studiu din 2024, experții au investigat dacă acest ceas intern influențează starea de spirit în mod independent de activitățile zilnice. În cercetare, 19 adulți sănătoși au fost studiați timp de 32 de ore.

Potrivit rezultatelor, stările de tip anxios și depresiv au atins nivelul maxim în jurul orelor 8:00 - 9:00 dimineața. Participanții au raportat o oboseală psihică mai mare și un confort fizic scăzut între aproximativ 6:00 și 8:00 dimineața.

Aceste tipare au fost legate de ceasurile lor biologice interne. Ceea ce sugerează că starea de spirit poate fluctua în funcție de timpul biologic, independent de rutinele zilnice.

Perturbarea ritmului circadian a fost, de asemenea, asociată cu depresia și tulburarea bipolară. Aceasta e o afecțiune ce implică depresie și stări de spirit euforice sau iritabile.

Dificultățile de sănătate mintală pot da peste cap somnul și ritmurile circadiane. Ceea ce creează un potențial cerc vicios în care somnul de proastă calitate și suferința psihologică se consolidează reciproc.

La ce risc te expui dacă ți se desincronizează ceasul biologic

Potrivit unui studiu din 2020, desincronizarea ceasului biologic afectează starea de spirit a oamenilor.

Participanții la experimente au urmat programe concepute pentru a simula schimburile de zi și de noapte, în timp ce toți ceilalți factori comportamentali și de mediu au fost controlați, inclusiv expunerea la lumină, activitatea fizică, aportul alimentar și oportunitățile de somn.

Datele au arătat că starea de spirit și starea generală de bine au scăzut atunci când programele de somn și de veghe ale participanților au fost desincronizate de ceasul lor biologic intern. Efectele au fost observate atât la persoanele care nu lucrau în schimburi, cât și la cele obișnuite cu acest regim.

Aceste constatări sugerează că desincronizarea circadiană poate influența starea de spirit, deși sunt necesare studii mai ample pentru a stabili consecințele pe termen lung.

Lumina artificială poate influența, de asemenea, ceasurile noastre interne. Lumina puternică din timpul serii, inclusiv lumina de la ecranele electronice, poate suprima melatonina și poate întârzia ora de somn.

Obiceiurile zilnice care îți pot afecta starea de spirit

Chiar dacă nu îți poți controla neapărat orele de muncă, există câteva trucuri pe care le poți folosi pentru a menține o stare de spirit ridicată.

Un element important e lumina, cel mai puternic semnal din mediul înconjurător pentru ceasul biologic principal.

Petrecerea timpului afară după trezire poate stimula starea de alertă și poate ajuta la reglarea somnului mai târziu. Cantitatea de lumină necesară variază de la o persoană la alta.

Reducerea intensității luminilor din casă și limitarea utilizării ecranelor seara sau noaptea pot ajuta corpul să se pregătească de somn.

Experții recomandă și menținerea unui program regulat de somn și trezire. Mersul la culcare și trezirea la ore relativ constante pot ajuta la gestionarea ritmului circadian.

Un alt factor e ora la care iei masa și depui efort fizic. Orele de masă constante pot ajuta la susținerea ritmurilor zilnice ale corpului pentru sănătatea fizică. Activitatea fizică regulată poate aduce, de asemenea, beneficii somnului.

Desincronizarea ritmului circadian ar putea duce la depresie

Potrivit National Geographic, cele mai recente studii indică faptul că dereglarea ritmului circadian ar putea duce la un tip specific de depresie.

Cercetătorii sugerează că persoanele care prezintă cel puțin 3 din cele 6 trăsături importante, adică oscilații sezoniere ale stării de spirit, somn întârziat, tiparul de „pasăre de noapte”, dormit excesiv, trezit foarte obosit și „jet lag social” (o nepotrivire între programele de somn din timpul săptămânii și cele din weekend), ar putea avea depresie circadiană.

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Dintr-un eșantion de peste 11.000 de persoane, aproximativ un sfert s-au încadrat în această descriere.

Depresia acestora a avut tendința de a debuta mai devreme și a fost mai severă. De asemenea, aceștia au purtat un risc genetic mai ridicat pentru ADHD, tulburare bipolară și rezistență la insulină.

Experții cred că, pentru acești oameni, un ritm circadian „perturbat sau dereglat” ar putea fi cel care duce în primul rând la depresie, spune autorul principal al studiului, Emiliana Tonini,.

De altfel, persoanele din grupul circadian au avut o probabilitate mai mare să raporteze că antidepresivele au fost mai puțin eficiente.