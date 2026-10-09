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Jeff Bezos anunță cum ar putea inteligența artificială să schimbe săptămâna de lucru. Oamenii ar putea munci mai puțin

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, anunță cum ar putea inteligența artificială să schimbe săptămâna de lucru și societatea.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 16:18 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 16:19
Jeff Bezos a dezvăluit ce planuri ambițioase are pentru viitorul SUA | Getty Images
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Jeff Bezos, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, se pare că are o viziune amplă pentru viitorul SUA.

El a făcut aceste declarații în cadrul unui interviu acordat Fox News, canal cunoscut pentru principiile conservatoare.

Bezos susține că SUA trebuie să devină prima națiune care revine pe Lună înaintea Chinei, că inteligența artificială (AI) ar putea ajuta familiile să trăiască cu mai puțină muncă și că centrele de date ar putea funcționa, într-o zi, în spațiu.

Miliardarul a vorbit despre aceste schimbări în contextul în care mulți americani și persoane din alte țări se confruntă cu probleme financiare semnificative.

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Jeff Bezos are planuri ambițioase pentru explorarea spațială

Jeff Bezos anunță cum ar putea inteligența artificială să schimbe săptămâna de lucru și ce planuri are pentru domeniul AI și explorarea spațială.

Bezos a vorbit și despre imaginea negativă pe care o au miliardarii în această perioadă, scrie New York Post. Fără să menționeze, de exemplu, faptul că după ce Donald Trump a venit la putere și au fost schimbate legile privind impozitele, taxele plătite de Amazon au scăzut cu 87%, scrie Politico.

„Succesul nu e o ticăloșie”, a declarat Bezos, care are acum o avere estimată la 373 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. Un angajat cu salariul mediu de 4200 RON din România ar trebui să muncească 32.4 milioane de ani pentru a ajunge la aceeași sumă. Un angajat cu salariu mediu din SUA, de 50.000 de dolari/an, trebuie să lucreze „doar” 7.46 de milioane de ani.

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Interviul a avut loc pe platforma fabricii Blue Origin din Cape Canaveral, Florida, în contextul în care postul Fox News Channel a marcat împlinirea a 30 de ani de la înființare.

Bezos a declarat că SUA trebuie să învingă în cursa împotriva Chinei pentru trimiterea oamenilor pe Lună. Miliardarul crede că o aselenizare americană e posibilă în anul 2028.

„Trebuie să învingem China în cursa pentru Lună și cred că vom reuși,” a declarat Bezos.

El a precizat că NASA și Blue Origin sunt concentrate pe acest obiectiv, fiind necesare transporturi de marfă pentru a susține o prezență umană de lungă durată.

Bezos a menționat că solul lunar ar putea fi folosit pentru a fabrica celule solare, iar oxigenul produs pe Lună ar putea servi drept combustibil pentru rachete. Scopul, a spus el, ar trebui să fie stabilirea unei prezențe permanente.

Jeff Bezos anunță cum ar putea inteligența artificială să schimbe săptămâna de lucru

Bezos a precizat că a investit personal 28 de miliarde de dolari în Blue Origin și că firma a atras recent 10 miliarde de dolari de la investitori externi, pentru prima dată. De asemenea, el a sugerat că o listare publică inițială (IPO) ar putea avea loc peste câțiva ani.

„Nu am vrut să atrag investitori externi până nu am fost sigur că va fi o investiție bună pentru ei,” a declarat miliardarul.

Viziunea sa pentru AI e la fel de ambițioasă, scrie The New York Times. Bezos estimează că creșterea productivității ar putea permite unor familii să trăiască dintr-un singur venit sau să se întrețină cu o săptămână de lucru mai scurtă.

„Unii oameni vor decide, „Știi ceva? Îmi pot întreține familia lucrând 3 zile pe săptămână”,” a declarat Bezos. „Asta înseamnă productivitatea într-o economie.”

Bezos a susținut că aceste câștiguri de productivitate ar putea crea chiar o criză de forță de muncă, pe măsură ce americanii vor alege să lucreze mai puțin.

„Va fi de fapt dificil să angajezi oameni, deoarece productivitatea din economie va face ca oamenii care nu doresc să aibă 2 joburi să nu mai fie nevoiți să facă asta,” a explicat miliardarul.

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În cadrul interviului, lui Bezos i-a fost amintit faptul că Amazon a desființat 30.000 de posturi de la sfârșitul anului trecut. Bezos a răspuns că Amazon s-a aflat într-o „situație foarte specială”, după ce își extinsese masiv numărul de angajați în timpul pandemiei de COVID-19.

În ceea ce privește reglementarea guvernamentală pentru AI, Bezos a recomandat o abordare moderată în etapele de dezvoltare, cu reguli concentrate pe utilizările periculoase.

Întrebat despre îngrijorările legate de consumul centrelor de date și costurile energiei electrice, Bezos a indicat Proiectul Sunrise al Blue Origin. El a menționat că firma a depus o cerere la Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) pentru a lansa peste 50.000 de sateliți care să funcționeze ca centre de date orbitale.

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