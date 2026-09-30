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Părinții lui Jeff Bezos și-au riscat economiile după ce 40 de investitori l-au refuzat. Ce s-a ales de cei 245.573 de dolari

Părinții lui Jeff Bezos au investit 245.573 de dolari în Amazon, când compania era doar o afacere riscantă. Pariul avea să le schimbe viața.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 18:04 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 18:05
Părinții lui Jeff Bezos și-au riscat economiile după ce 40 de investitori l-au refuzat. Ce s-a ales de cei 245.573 de dolari | Getty Images
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Uneori, o investiție uriașă începe cu un pariu făcut atunci când nimeni nu poate garanta că va avea succes. Așa s-a întâmplat în cazul părinților lui Jeff Bezos, care au decis să-și sprijine financiar fiul într-un moment în care Amazon era doar o idee ambițioasă, iar succesul companiei era departe de a fi sigur.

Părinții lui Jeff Bezos și-au riscat economiile după ce 40 de investitori l-au refuzat

În 1995, Jeff Bezos se afla la începutul aventurii care avea să transforme radical comerțul online. Amazon abia își deschisese magazinul virtual, iar fondatorul companiei avea nevoie de bani pentru a-și dezvolta afacerea. Părinții săi au decis să investească o sumă considerabilă din economiile lor, fără să știe dacă își vor mai recupera vreodată banii.

Potrivit prospectului Amazon din 1997, mama lui Jeff Bezos, Jacklyn Gise Bezos, și tatăl său vitreg, Miguel „Mike” Bezos, au investit 245.573 de dolari în companie. La acel moment, suma reprezenta o parte importantă din economiile lor.

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Investiția nu a fost făcută însă fără avertismente. Jeff Bezos le-a explicat părinților săi că afacerea era extrem de riscantă și că exista posibilitatea reală să piardă toți banii. Într-un interviu acordat în 2015, Mike Bezos și-a amintit că fiul său a vrut să se asigure că părinții înțeleg foarte bine riscurile înainte de a-i oferi banii.

„Vreau să știi cât de riscant este acest lucru”, își amintea Mike Bezos că i-a spus fiului său, potrivit Fortune.

De altfel, chiar Jeff Bezos estima că șansele ca afacerea sa să aibă succes erau de aproximativ 30%. Cu toate acestea, familia a decis să meargă mai departe. Pentru Mike Bezos, investiția nu era neapărat un pariu pe o librărie online sau pe internet, ci mai ales un pariu pe propriul fiu.

Ce s-a ales de cei 245.573 de dolari

„Nu făcea un pariu pe această companie sau pe acest concept. Făcea un pariu pe fiul său, la fel ca și mama mea”, a explicat ulterior Jeff Bezos într-un interviu pentru Academy of Achievement.

Înainte de investiția familiei, Bezos încercase să strângă bani și de la alți investitori. Cu un an înainte, abordase aproximativ 60 de persoane, cărora le solicitase investiții de cel puțin 50.000 de dolari, în încercarea de a ajunge la o finanțare de aproximativ un milion de dolari. Doar 22 dintre cei contactați au acceptat să investească, printre ei aflându-se și părinții săi, dar și frații lui, Mark și Christina.

La început, nimic nu garanta că Amazon va deveni compania uriașă pe care o cunoaștem astăzi. După lansarea magazinului online în 1995, însă, comenzile au început să vină din toate cele 50 de state americane și din 45 de țări, potrivit declarațiilor ulterioare ale lui Bezos.

Compania avea aproximativ 10 angajați la început. Doi ani mai târziu, ajunsese la peste 600 de angajați și a intrat pe bursă în 1997, la un preț de 18 dolari pe acțiune, reușind să strângă 54 de milioane de dolari.

Pentru familia Bezos, investiția inițială avea să se transforme într-o avere uriașă. Jeff Bezos a devenit miliardar în 1998, iar participația sa la Amazon a reprezentat baza averii sale. În prezent, fondatorul Amazon se află printre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere estimată la sute de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Nici părinții și frații săi nu au rămas în afara poveștii. Mark și Christina Bezos au investit câte 10.000 de dolari în Amazon în 1996. Dacă acțiunile respective ar fi fost păstrate până în prezent, valoarea lor ar fi ajuns la peste un miliard de dolari fiecare, potrivit calculelor citate de presa americană.

Familia a transformat ulterior o parte din averea obținută în urma investiției în proiecte filantropice. În anul 2000, Mike și Jackie Bezos au fondat Bezos Family Foundation împreună cu cei trei copii ai lor și partenerii acestora. Fundația s-a concentrat în special pe educație și dezvoltarea copiilor și tinerilor.

Privind în urmă, investiția făcută de părinții lui Jeff Bezos în 1995 pare aproape imposibil de egalat. La momentul respectiv, ei nu aveau însă garanția unui succes. Aveau doar încredere în fiul lor și disponibilitatea de a-și asuma un risc.

„Am avut norocul să locuim în străinătate și am economisit câțiva bănuți, așa că am putut fi investitori providențiali”, a spus Mike Bezos despre decizia familiei.

Iar după acel pariu de 245.573 de dolari, povestea Amazon avea să devină una dintre cele mai spectaculoase din lumea afacerilor.

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