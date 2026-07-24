Antena Căutare
Home News Inedit Elon Musk și Jeff Bezos au planuri care ar putea fi „catastrofale” pentru Pământ. Ce vor să facă miliardarii

Elon Musk și Jeff Bezos au planuri care ar putea fi „catastrofale” pentru Pământ. Ce vor să facă miliardarii

Elon Musk și Jeff Bezos au planuri ambițioase care au fost descrise drept „catastrofale” pentru planetă de către critici.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 18:08 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 18:16
Elon Musk și Jeff Bezos îngrijorează experții | Getty Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Elon Musk și Jeff Bezos se numără printre miliardarii care vor să genereze profit în spații ccare nu au fost exploatate până acum.

Printre acestea se numără și spațiul, următoarea frontieră, scrie Daily Mail.

Deși ambii miliardari au fondat companii spațiale, Musk cu SpaceX și Bezos cu Blue Origin, acum ce 2 au proiecte considerate periculoase de către critici.

Recent, experții au tras un semnal de alarmă urgent legat de noile planuri ale lui Musk și Bezos.

Articolul continuă după reclamă

Elon Musk și Jeff Bezos au planuri care ar putea fi „catastrofale” pentru Pământ

Centrele de date din spațiu ar putea fi „catastrofale” pentru planetă, avertizează oamenii de știință, ca reacție la planurile unor dintre cei mai bogați oameni din lume.

SpaceX, compania lui Elon Musk, și Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, sunt doar 2 dintre firmele care analizează posibilitatea lansării unor centre de date pe orbită.

Aceste companii susțin că centrele de date spațiale ar avea mai multe avantaje. Printre care energie solară gratuită și practic nelimitată, precum și costuri reduse de operare.

Dar nu toată lumea este însă de acord cu această viziune. O coaliție de oameni de știință, reprezentată de organizația Earthjustice, a solicitat Comisiei Federale pentru Comunicații din SUA (FCC) realizarea unei evaluări complete a riscurilor de mediu asociate centrelor de date din spațiu.

Potrivit acestora, lansarea a milioane de sateliți pe orbită ar putea modifica atmosfera Pământului, afecta fauna sălbatică și schimba definitiv aspectul cerului nocturn.

Citește și: „Sistemul de avertizare pentru apocalipsă” a apărut pe Internet. Cum sunt implicați miliardarii

„A permite lansarea unui milion de centre de date orbitale fără o evaluare a impactului asupra mediului nu e doar iresponsabil, ci de-a dreptul nesăbuit,” a declarat Tim Whitehouse, director al organizației Public Employees for Environmental Responsibility (PEER).

„Posibilitatea ca aceste proiecte să degradeze atmosfera prin poluare și resturi spațiale și să afecteze fauna trebuie analizată cu atenție înainte de acordarea autorizațiilor,” a continuat Whitehouse.

Interesul pentru astfel de proiecte a crescut semnificativ în ultimii ani. Principalul motiv e dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, care necesită o capacitate tot mai mare de procesare și stocare a datelor.

Elon Musk și Jeff Bezos sunt interesați de centre de date în spațiu

Anul trecut, Jeff Bezos a declarat că se așteaptă ca, în următorii 10-20 de ani, să fie construite centre de date în spațiu, iar Elon Musk a confirmat simplu că „SpaceX va face acest lucru”.

Susținătorii proiectului afirmă că mutarea centrelor de date pe orbită ar rezolva 2 probleme majore. Respectiv consumul de energie și impactul asupra mediului.

Pe Pământ, aceste facilități consumă cantități uriașe de electricitate pentru funcționare. În spațiu, însă, ele ar beneficia de energie solară aproape nelimitată.

Însă, prin noua petiție, cercetătorii cer autorității americane să oprească sau cel puțin să încetinească procesul de aprobare.

Citește și: Elon Musk ar fi indus în eroare investitorii Twitter. Cum ar fi cumpărat compania cu 44 de miliarde de dolari

Potrivit acestora, sateliții au deja numeroase efecte negative asupra mediului, care trebuie analizate urgent. Lansările de rachete și reintrările în atmosferă generează emisii importante de gaze și contribuie la degradarea stratului de ozon.

„Extinderea masivă a numărului de sateliți din spațiu are un impact direct asupra vieții de zi cu zi a oamenilor și asupra viitorului planetei noastre,” susține Jan Hasselman, avocat principal în cadrul Earthjustice. „Instituțiile care autorizează companiile ce privesc spațiul ca pe următoarea mare frontieră trebuie să respecte legea, iar legea obligă FCC să analizeze toate riscurile și efectele acestor propuneri. Dacă va fi nevoie să dăm instituția în judecată pentru a respecta legea, o vom face.”

Cercetătorii avertizează și că poluarea luminoasă generată de aceste centre de date spațiale ar putea perturba atât fauna sălbatică, cât și oamenii.

„Aceste proiecte ar putea schimba pentru totdeauna cerul nopții,” a declarat Ruskin Hartley, director executiv al organizației DarkSky International. „FCC trebuie să își ia în serios obligația de a se asigura că aceste proiecte nu provoacă daune inutile cerului natural întunecat și nici mediului în ansamblu.”

Problemele financiare care pot afecta creierul. Cercetătorii au identificat momentele care au cel mai mare impact...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS. Cu ce a ajuns să se ocupe în prezent Cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS. Cu ce a ajuns să se ocupe în prezent
Observatornews.ro "Am muncit 31 de ani degeaba". Sorin, prins în capcana banilor rapizi: A rămas fără casă pentru 35.000 de lei "Am muncit 31 de ani degeaba". Sorin, prins în capcana banilor rapizi: A rămas fără casă pentru 35.000 de lei
Antena 3 Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
SpyNews Mihai de la Mireasa, primele declarații după despărțirea de Daniela. Ce s-a întâmplat între ei la hotel, după emisiune Mihai de la Mireasa, primele declarații după despărțirea de Daniela. Ce s-a întâmplat între ei la hotel, după emisiune
Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Cele mai narcisiste țări din lume. Ce poziție surprinzătoare ocupă România
Cele mai narcisiste țări din lume. Ce poziție surprinzătoare ocupă România
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
OpenAI a dezvăluit că inteligența artificială a scăpat de sub control într-un atac „fără precedent”. Ce au făcut agenții
OpenAI a dezvăluit că inteligența artificială a scăpat de sub control într-un atac „fără precedent”. Ce...
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: "In urma cu un an..." Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: "In urma cu un an..." Vezi mai... Redactia.ro
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x