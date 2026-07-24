Elon Musk și Jeff Bezos au planuri care ar putea fi „catastrofale” pentru Pământ. Ce vor să facă miliardarii

Elon Musk și Jeff Bezos au planuri ambițioase care au fost descrise drept „catastrofale” pentru planetă de către critici.

Elon Musk și Jeff Bezos se numără printre miliardarii care vor să genereze profit în spații ccare nu au fost exploatate până acum.

Printre acestea se numără și spațiul, următoarea frontieră, scrie Daily Mail.

Deși ambii miliardari au fondat companii spațiale, Musk cu SpaceX și Bezos cu Blue Origin, acum ce 2 au proiecte considerate periculoase de către critici.

Recent, experții au tras un semnal de alarmă urgent legat de noile planuri ale lui Musk și Bezos.

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Elon Musk și Jeff Bezos au planuri care ar putea fi „catastrofale” pentru Pământ

Centrele de date din spațiu ar putea fi „catastrofale” pentru planetă, avertizează oamenii de știință, ca reacție la planurile unor dintre cei mai bogați oameni din lume.

SpaceX, compania lui Elon Musk, și Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, sunt doar 2 dintre firmele care analizează posibilitatea lansării unor centre de date pe orbită.

Aceste companii susțin că centrele de date spațiale ar avea mai multe avantaje. Printre care energie solară gratuită și practic nelimitată, precum și costuri reduse de operare.

Dar nu toată lumea este însă de acord cu această viziune. O coaliție de oameni de știință, reprezentată de organizația Earthjustice, a solicitat Comisiei Federale pentru Comunicații din SUA (FCC) realizarea unei evaluări complete a riscurilor de mediu asociate centrelor de date din spațiu.

Potrivit acestora, lansarea a milioane de sateliți pe orbită ar putea modifica atmosfera Pământului, afecta fauna sălbatică și schimba definitiv aspectul cerului nocturn.

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„A permite lansarea unui milion de centre de date orbitale fără o evaluare a impactului asupra mediului nu e doar iresponsabil, ci de-a dreptul nesăbuit,” a declarat Tim Whitehouse, director al organizației Public Employees for Environmental Responsibility (PEER).

„Posibilitatea ca aceste proiecte să degradeze atmosfera prin poluare și resturi spațiale și să afecteze fauna trebuie analizată cu atenție înainte de acordarea autorizațiilor,” a continuat Whitehouse.

Interesul pentru astfel de proiecte a crescut semnificativ în ultimii ani. Principalul motiv e dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, care necesită o capacitate tot mai mare de procesare și stocare a datelor.

Elon Musk și Jeff Bezos sunt interesați de centre de date în spațiu

Anul trecut, Jeff Bezos a declarat că se așteaptă ca, în următorii 10-20 de ani, să fie construite centre de date în spațiu, iar Elon Musk a confirmat simplu că „SpaceX va face acest lucru”.

Susținătorii proiectului afirmă că mutarea centrelor de date pe orbită ar rezolva 2 probleme majore. Respectiv consumul de energie și impactul asupra mediului.

Pe Pământ, aceste facilități consumă cantități uriașe de electricitate pentru funcționare. În spațiu, însă, ele ar beneficia de energie solară aproape nelimitată.

Însă, prin noua petiție, cercetătorii cer autorității americane să oprească sau cel puțin să încetinească procesul de aprobare.

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Potrivit acestora, sateliții au deja numeroase efecte negative asupra mediului, care trebuie analizate urgent. Lansările de rachete și reintrările în atmosferă generează emisii importante de gaze și contribuie la degradarea stratului de ozon.

„Extinderea masivă a numărului de sateliți din spațiu are un impact direct asupra vieții de zi cu zi a oamenilor și asupra viitorului planetei noastre,” susține Jan Hasselman, avocat principal în cadrul Earthjustice. „Instituțiile care autorizează companiile ce privesc spațiul ca pe următoarea mare frontieră trebuie să respecte legea, iar legea obligă FCC să analizeze toate riscurile și efectele acestor propuneri. Dacă va fi nevoie să dăm instituția în judecată pentru a respecta legea, o vom face.”

Cercetătorii avertizează și că poluarea luminoasă generată de aceste centre de date spațiale ar putea perturba atât fauna sălbatică, cât și oamenii.

„Aceste proiecte ar putea schimba pentru totdeauna cerul nopții,” a declarat Ruskin Hartley, director executiv al organizației DarkSky International. „FCC trebuie să își ia în serios obligația de a se asigura că aceste proiecte nu provoacă daune inutile cerului natural întunecat și nici mediului în ansamblu.”