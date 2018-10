Jia Jia! Îngerașul de șase ani care are grijă, singură, de tatăl său, paralizat, după ce mama i-a abandonat!

În martie 2016, Tian Haicheng, un chinez din porvincia Ningxia, a luat un taxi. Care a făcut accident. Bărbatul a rămas paralizat, la 40 de ani. Soția sa l-a părăsit imediat. pe el și pe Jia Jia, fetița de numai patru ani. Acum, la șase ani, ea este cea care are grijă de părintele rămas într-un scaun cu rotile. ”Nu, nu mă simt deloc obosită”, spun ea. ”Nu mai am picioare, dar ea reprezintă mâinile mele”, spune Tian

Ceasul sună la 06.00. În fiecare dimineață. Mâinile ei micuțe încep să-și maseze tatăl paralizat. Tian Haicheng, un chinez care acum are 40 de ani, a luat un taxi, în martie, 2016, în provicnia Ningxia, China. Accident. A rămas paralizat de la brâu în jos. ”Soția mi-a spus că pleacă la mama ei, pentru câteva zile. Nu s-a mai întors niciodată! L-a luat cu ea și pe fiul nostru”, spune Tian, părăsit la doua luni și jumătate de la accident.

Jia Jia avea, pe atunci, patru ani. A crescut și a început să aibă grijă de tatăl său. După masaj, se spală pe dinți, pe față și pleacă spre școală. La întoarcere, îi dă lui Tian de mâncare. Când nu e ea, bunicul, tatăl lui Haicheng, se ocupă de toate. Omul are un dispozitiv mobil cu care încearcă să se plimbe prin casă. Însă, neajutat, nu poate face un pas. ”Nu obosesc deloc atunci când am grijă de tatăl meu”, spune Jia Jia. ”Nu mai am picioare, dar cea mică reprezintă mâinile mele”, confirmă Tian. Îl bărbierește. ”La început, nu știam cum se face asta, habar nu aveam. Îl mai tăiam, mai curgea sânge. Dar tata îmi spunea că nu-l doare. Acum am devenit foarte bună!”, spune ea. Când e întrebată despre mamă, completează că nu-i este dor. ”Nu, pentru că nu are grijă de tatăl meu. Dar, da, îmi este dor de fratele meu”...