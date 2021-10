Joey Turner, tânărul care i-a îngrijorat pe fani din cauza apariției sale, părând anorexic. "E foarte, foarte trist"

Joey Turner a ajuns la o greutate îngrijorătoare, iar ultimele sale postări de pe Instagram le-a atras atenția fanilor săi care l-au cunoscut în reality show-ul Towie. În una dintre fotografii, cea alb-negru, Joey apare purtând un top negru, o pereche de dresuri perforate și pantaloni scurți negri, privind către cameră.

Joey Turner, transformarea care i-a îngrijorat pe toți

Starea lui de sănătate le-a atras atenția celor care au văzut postarea ce nu a putut fi ignorată.

“Cu cât postezi mai mult așa, cu atât mă îngrijorezi mai tare”

“Cei care ați fost în reality show-ul Towie, vă rog să verificați dacă e ok”

“E foarte, foarte trist”

Citește și: O bătrână a vrut să meargă la baie, dar când a ridicat capacul vasului de toaletă a încremenit. Peste ce a dat

Acestea au fost doar câteva dintre comentariile fanilor îngrijorați ai starului. Pe parcursul show-ului, fanii au descoperit că Joey e o fire sensibilă, apărând în scene cu o încărcătură emoțională puternică.

Spre sfârșitul reality show-ului, Joey a luat hotărârea de a se întoarce pe băncile școlii, după ce renunțase la studii atunci când a intrat în show.

“Am aplicat la facultățile din Manchester pentru a studia design vestimentar”, a mărturisit băiatul.

După ce a participat la reality show-ul Towie pe o perioadă de 2 ani și jumătate, Joey a decis să dorește să ia o pauză de la viața de vedetă pentru că își dorește să se concentreze pe viața personală și mai ales profesională.

Drama prin care a trecut vedeta reality show-ului Towie

Prietena sa Chloe Brockett a început să plângă atunci când a aflat decizia lui Joey.

Citește și: O femeie a renunțat la alimentul preferat și a slăbit 32 de kilograme. Cum arată azi Cassie Percival

“Am apărut la acest show de când aveam 17 ani după ce mi-au propus producătorii să devin un star TV. Așa cum oricare alt adolescent ar fi făcut, am acceptat, am renunțat la studii și am început filmările. Chiar dacă eram un puștan, am avut parte de experiențe distractive, dar acum e timpul pentru următorul capitol. Sunt extrem de recunoscător pentru întreaga experiență, mi-am făcut mulți prieteni”, a povestit Joey, potrivit publicației The Sun.

Joey a devenit rapid favoritul tuturor fanilor show-ului Towie după ce a început să apară în 2019.

Joey și-a deschis inima și a vorbit recent despre experiența neplăcută, atunci când a fost jefuit și amenințat cu un cuțit de un hoț care voia să îi fure telefonul.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express