Kody Brown divorțează de Christine Brown, după 25 ani împreună,dar rămâne cu celelalte 3 soții ale sale.Ce spune despre relația sa

Kody a postat pe contul său de Twitter că soția lui, Chrisitine, a luat decizia de a pleca de lângă el și asta îl întristează foarte tare. Kody este căsătorit cu 4 surori, Meri, Janelle, Robyn și Chrisitine, iar relația lor a fost subiectul reality show-ului Sister Wives.

Una dintre cele 4 soții renunță la Kody

Kody Brown s-a căsătorit religios cu Christine în 1994 și împreună au 5 fete și un băiat, pe Aspyn, în vârstă de 26 ani, Mykelti, 25 ani, Gwendlyn, 20 ani, Ysabel, 18 ani, Truely, 11 ani și fiul Paedon, 23 ani. Din cele 4 căsnicii cu cele 4 surori, Kody are 18 copii.

Christine, în vârstă de 49 ani, a declarat în urmă cu puțin timp:

“După mai bine de 25 ani împreună, eu și Kody ne-am răcit unul de altul și am luat decizia dificilă de a pleca. Vom continua să fim prezenți în viețile noastre pentru că avem împreună niște copii frumoși și ne vom sprijini familia minunată”.

Citește și: Cum arată Britni Church, femeia care are 12 copii la vârsta de 31 de ani. Prima dată a rămas însărcinată la doar 16 ani

Kody a ținut neapărat să facă și el o postare pentru fanii săi de pe Twitter, explicându-le situația.

“Decizia Christinei de a pleca aduce multă tristețe. Ne-am bucurat de mulți ani împreună și am doar respect și admirație pentru e. Deși vom merge pe drumuri separate, vom rămâne mereu părinți dedicați”.

Christine a fost a treia soție a lui Kody, prima cu care s-a căsătorit bărbatul fiind Meri, apoi Janelle în 1993 și Robyn în 2010.

În 2014, Kody și Meri au divorțat pentru ca bărbatul să poată să îi ofere lui Robyn și celor trei copii pe care îi are cu ea access la asigurarea sa și alte beneficia. Doar căsătoria dintre Kody și Robyn este considerată una legală, în vreme ce celalte trei căsătorii s-au bazat doar pe cununiile religioase, potrivit Daily Mail.

Ce a declarat Christine despre despărțirea de Kody

Kody are în total 18 copii cu cele 4 femei. Pe lângă cei 6 copii pe care îi are cu Christine, Kody o are pe Mariah, 26 ani, cu Meri, cu Janelle are 6 copii, pe Logan, Hunter, Gabriel, Robert, Maddie și Savannah, iar cu soția sa, Robyn, îi are pe Solomon și Ariella.

Atunci când bărbatul s-a căsătorit cu Robyn, el a adoptat și ceilalți copii pe care aceasta îi avea dintr-o căsnicie anterioară, adică pe David, Breanna și Aurora.

Kody este și bunic pentru că două fiice ale sale, Mykelti și Maddie au născut anul acesta.

Se pare că încă din teaser-ul pentru sezonul 16 Sister Wives se înțelege că între Kody și Christine a existat o ruptură și că relația lor a devenit problematică.

Citește și: Un bărbat a vrut să se bage în pat lângă iubita lui, dar când a aprins lumina a încremenit de spaimă! Ce se afla lângă femeie

“Ce mai pot face astăzi este doar să mă prefac. Nu vreau să mai locuiesc acolo. Vreau doar să mă mut înpoi în Utah”, a mai adăugat Christine.

Aceasta nu ar fi prima dată când Christine este sinceră în legătură cu problemele de familie pe care le are. Se pare că în sezonul 15 al reality show-ului, femeia a recunoscut că nu e sigură dacă mai vrea să continue relația pe care o are cu Kody din cauza neînțelegerilor.

Tu alegi la ce momente din iUmor te uiți! Vezi ce-i place Deliei, la ce râde Cheloo și ce-l amuză pe Bendeac? PLAY ▶