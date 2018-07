La asta nu s-ar fi gândit nimeni! De ce crede Prințul William că Prințesa Diana ar fi fost o ”bunică îngrozitoare”

Prințesa Diana, care ar fi împlinit zilele trecute 57 de ani, ar fi fost o ”bunică îngrozitoare”. Cel puțin asta susțin fiii săi, Prințul Harry și William, care au făcut numeroase mărturisiri.

„Ea ar fi fost o bunică de coșmar. Iubea copii, însă ar fi fost un coșmar absolut”, a spus el în documentarul „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”. „Ea ar veni probabil la ora îmbăierii (copiilor, n.r.), ar face o scenă incredibilă, o mulțime de baloane și spumă pretutindeni, apă peste tot și apoi ar pleca”.

O astfel de scenă ar fi fost de coșmar, însă, pentru cei mari, însă pentru cei mici ar fi fost, probabil, extrem de distractiv.

De cealaltă parte, Prințul Harry a povestit că Prințesa Diana era o mamă care nu respecta regulile. Îi ducea pe băieți la cinematograf și le strecura bomboane în șosete. Nepoții ei ar fi fost probabil și mai răsfățați.

Chiar dacă Diana s-a stins din viață, fiii ei se vor asigura ca ea să fie prezentă în viața copiilor lor, întrucât le va povesti despre ea de fiecare dată când vor avea ocazia.