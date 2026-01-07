Ce este „brushingul”, un nou tip de înșelătorie prin colete! Cum să te ferești de ea și cum afli dacă ești deja victimă

Un nou tip de înșelătorie prin colete a apărut și face tot mai multe victime! Ce este „brushingul” și cum să te ferești de el

Escrocii devin tot mai creativi de la un an la altul, motiv pentru care și numărul victimelor crește în mod considerabil. Una dintre cele mai recente tehnici de a păcăli este cea prin intermediul coletelor, denumită „brushing”. Descoperă ce este această înșelătorie și cum te poți feri de ea.

De la an la an, escrocii devin tot mai creativi și încearcă să descopere noi metode de a păcăli oamenii, pentru a obține bani sau alte beneficii. Specialiștii au tras recent un semnal de alarmă și au dezvăluit ce este „brushingul”, o înșelătorie prin colete, dar și cum poți să te ferești sau să îți dai seama dacă tocmai ai devenit victima unei astel de păcăleli.

Ce este „brushingul”? Potrivit experților, „brushingul” este un tip de înșelătorie prin colete. Mai exact, escrocii devin falși vânzători și expediază un colet nesolicitat la adresa unei persoane alese la întâmplare, dintr-o bază de date. Scopul este acela de a obține bani, dar și recenzii fictive, pentru creșterea imaginii unui anumit produs.

Un hacker, de exemplu, sparge o bază de dată cu informații personale. Apoi, acesta își creează o identitate de cumpărător pe un site de cumpărături (marketplace sau e-commerce) unde își vinde produsele, făcând o comandă pe una din adresele găsite în baza de date spartă. Astfel, o persoană primește acasă un colet. Conținutul acestuia constă în produse de valoare mică. Cel care primește coletul se gândește probabil că pachetul e plătit de cineva apropiat sau un produs cadou. Între timp, escrocul a lăsat deja recenzii fictive la produsele sale, care capătă astfel multe stele și dă altor posibili cumpărători reali o impresie bună despre produse, au informat cei de la wall-street.ro.

În 2024, potrivit informațiilor oferite de publicația citată. Doar Amazon a blocat peste 275 de milioane de recenzii posibil false. Mai mult decât atât, vânzările din e-commerce (comerț online) sunt estimate la o valoare de 6,4 trilioane de dolari în 2025, la nivel de global, ceea ce motivează escrocii să își îndrepte atenția asupra acestui domeniu.

Cum îți dai seama că ești victima „brushingului”? În primul rând, dacă ai primit un colet suspect, atunci în mod sigur cineva deține informațiile tale personale. Uneori, ca să fie siguri că au nimerit datele corecte, escrocii pot solicita, după ce ai ridicat coletul, să scanezi un cod QR prin care ești direcționat către un site malițios sau de tip phishing, unde poți fi păcălit să oferi și mai multe date personale sau sunt obținute prin diferite programe malware. Specialiștii recomandă să citiți emailurile frecvent și să verificați conturile pe care le aveți pe diferite platforme și site-uri, ca să vedeți ce ați achiziționat recent și dacă e real sau cineva a comandat acele lucruri pentru dumneavoastră. Conturile și cardurile bancare trebuie și ele verificate des, pentru activități suspecte.