Antena Căutare
Home News Social Ce este „brushingul”, un nou tip de înșelătorie prin colete! Cum să te ferești de ea și cum afli dacă ești deja victimă

Ce este „brushingul”, un nou tip de înșelătorie prin colete! Cum să te ferești de ea și cum afli dacă ești deja victimă

Un nou tip de înșelătorie prin colete a apărut și face tot mai multe victime! Ce este „brushingul” și cum să te ferești de el

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 13:31 | Actualizat Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 15:36
Galerie
Descoperă ce este și cum te poți feri de „brushing”, o înșelătorie cu colete | sursa foto: Profimedia

Escrocii devin tot mai creativi de la un an la altul, motiv pentru care și numărul victimelor crește în mod considerabil. Una dintre cele mai recente tehnici de a păcăli este cea prin intermediul coletelor, denumită „brushing”. Descoperă ce este această înșelătorie și cum te poți feri de ea.

Ce este „brushingul”, un nou tip de înșelătorie prin colete. Cum să te ferești de ea

De la an la an, escrocii devin tot mai creativi și încearcă să descopere noi metode de a păcăli oamenii, pentru a obține bani sau alte beneficii. Specialiștii au tras recent un semnal de alarmă și au dezvăluit ce este „brushingul”, o înșelătorie prin colete, dar și cum poți să te ferești sau să îți dai seama dacă tocmai ai devenit victima unei astel de păcăleli.

Ce este „brushingul”? Potrivit experților, „brushingul” este un tip de înșelătorie prin colete. Mai exact, escrocii devin falși vânzători și expediază un colet nesolicitat la adresa unei persoane alese la întâmplare, dintr-o bază de date. Scopul este acela de a obține bani, dar și recenzii fictive, pentru creșterea imaginii unui anumit produs.

Articolul continuă după reclamă

Un hacker, de exemplu, sparge o bază de dată cu informații personale. Apoi, acesta își creează o identitate de cumpărător pe un site de cumpărături (marketplace sau e-commerce) unde își vinde produsele, făcând o comandă pe una din adresele găsite în baza de date spartă. Astfel, o persoană primește acasă un colet. Conținutul acestuia constă în produse de valoare mică. Cel care primește coletul se gândește probabil că pachetul e plătit de cineva apropiat sau un produs cadou. Între timp, escrocul a lăsat deja recenzii fictive la produsele sale, care capătă astfel multe stele și dă altor posibili cumpărători reali o impresie bună despre produse, au informat cei de la wall-street.ro.

În 2024, potrivit informațiilor oferite de publicația citată. Doar Amazon a blocat peste 275 de milioane de recenzii posibil false. Mai mult decât atât, vânzările din e-commerce (comerț online) sunt estimate la o valoare de 6,4 trilioane de dolari în 2025, la nivel de global, ceea ce motivează escrocii să își îndrepte atenția asupra acestui domeniu.

barbat care deschide un colet si se uita pe laptop

Cum îți dai seama că ești victima „brushingului”? În primul rând, dacă ai primit un colet suspect, atunci în mod sigur cineva deține informațiile tale personale. Uneori, ca să fie siguri că au nimerit datele corecte, escrocii pot solicita, după ce ai ridicat coletul, să scanezi un cod QR prin care ești direcționat către un site malițios sau de tip phishing, unde poți fi păcălit să oferi și mai multe date personale sau sunt obținute prin diferite programe malware. Specialiștii recomandă să citiți emailurile frecvent și să verificați conturile pe care le aveți pe diferite platforme și site-uri, ca să vedeți ce ați achiziționat recent și dacă e real sau cineva a comandat acele lucruri pentru dumneavoastră. Conturile și cardurile bancare trebuie și ele verificate des, pentru activități suspecte.

Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sfântul Ion. Ce datini respectă românii pe 7 ianuarie...
Înapoi la Homepage
AS.ro Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Observatornews.ro România, sub un ciclon mediteranean și un val de aer arctic: ninsori abundente și ger. Minime și de -18 grade România, sub un ciclon mediteranean și un val de aer arctic: ninsori abundente și ger. Minime și de -18 grade
Antena 3 Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
SpyNews

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) Testul de anxietate: un prim pas pentru înțelegerea propriilor simptome
(P) Testul de anxietate: un prim pas pentru înțelegerea propriilor simptome
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Tradiții și superstiții de Bobotează 2026. Ce nu este bine să facem pe 6 ianuarie
Tradiții și superstiții de Bobotează 2026. Ce nu este bine să facem pe 6 ianuarie
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?”
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a... Elle
Cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul a venit cu Boboteaza la ea acasă, în Oradea:
Cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul a venit cu Boboteaza la ea acasă, în Oradea: "Ce-a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tort cu blat din albușuri cu nuci, cremă de vanilie și cremă de ciocolată
Tort cu blat din albușuri cu nuci, cremă de vanilie și cremă de ciocolată HelloTaste.ro
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Românii preferă să se mute dintr-o țară UE în alta, în loc să se întoarcă acasă
Românii preferă să se mute dintr-o țară UE în alta, în loc să se întoarcă acasă Jurnalul
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Cine e bucureşteanul care s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1.500%
Cine e bucureşteanul care s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1.500% Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
Ai cartofi cu pete verzi în cămară? Aruncă-i imediat! Iată de ce
Ai cartofi cu pete verzi în cămară? Aruncă-i imediat! Iată de ce HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Borș de sfeclă roșie cu bacon, servit cu smântână. O rețetă care respectă tradiția, dar o și îmbogățește
Borș de sfeclă roșie cu bacon, servit cu smântână. O rețetă care respectă tradiția, dar o și îmbogățește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x