Mesaj fals în numele Poliției Române. Ce a creat agitație printre români: „Există un grup de oameni care merg din ușă în ușă”

Un mesaj fals în numele Poliției Române a creat isterie printre români. Postarea din mediul online a ajuns să fie distribuită masiv de către utilizatori. Iată ce a publicat Ministerul Afacerilor Interne despre ceea ce părea să fie o nouă metodă de înșelătorie.

O avertizare de fraudă în numele Poliției Române a produs agitație pe rețelele sociale. Mesajul a ajuns rapid în atenția românilor, care au distribuit atenționarea ce s-a dovedit a fi falsă. Aceasta a ajuns la un număr mare de utilizatori, generând confuzie printre aceștia.

În postarea din mediul online se făcea referire la apariția unei noi metode de înșelătorie. Vestea care părea că vine din partea MAI a îngrijorat populația. Așadar, oamenii nu au stat prea mult pe gânduri și au răspândit informația.

Într-un final s-a demonstrat că mesajul a fost fals cu scopul de a genera vizualizări și distribuiri. Ministerul Afacerilor Interne a făcut o postare specială, pe pagina oficială de Instagram, unde infirmă detaliile apărute în spațiul public.

„Stimați proprietari, pentru informații, anunț de înaltă securitate. Fiți conștienți de faptul că există un grup de oameni care merg din ușă în ușă care se prefac a fi angajați ai Afacerilor Interne. Au documente și antet de la Ministerul de Interne și susțin că trebuie să verifice dacă toată lumea are un act de identitate valabil pentru următorul recensământ și apoi „jefuiesc”.

Sunt peste tot și arată elegant. Cineva va veni la tine acasă și va spune că vrea să-și vadă fotografia și amprenta. Conform unei diagrame, au un laptop, un dispozitiv biometric și o listă cu toate numele. Ei arată lista și cer toate aceste informații. Să știți că nu există nicio inițiativă din partea guvernului. Să știți că toate acestea sunt false. Nu le dați nicio informație. Toată lumea trebuie să fie vigilentă și conștientă. Trimite-l tuturor grupurilor din comunitatea ta. Vă rugăm să vă informați familia și prietenii”, este mesajul fals dat în numele Poliției Române pe care MAI l-a distribuit.

Cum a reacționat Ministerul Afacerilor Interne după informațiile false în numele Poliției Române

La scurt timp de la apariția informațiilor false în numele Poliției Române, Ministerul Afacerilor Interne a reacționat imediat în mediul online. Pentru a liniști oamenii, MAI a precizat că mesajul nu a fost transmis de către instituție, ci de cineva care vrea să obțină un număr mare de vizualizări.

„Acest mesaj nu a fost transmis de Poliția Română. Nu există o problemă generalizată legată de "jefuirea locuințelor", așa cum este prezentat în mesaj. România este una dintre cele mai sigure țări din lume, potrivit topurilor realizate de companii de profil independente.”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne pe Instagram.

