La doar 4 zile după ce a încheiat o cursă extremă, a fost numit cavaler de Prințul William. Ce a reușit sportivul într-o săptămână

La doar 4 zile după ce a încheiat o cursă extremă, jucătorul de rugby Kevin Sinfield a fost numit cavaler chiar de către Prințul William.

Prințul de Wales, în vârstă de 44 de ani, l-a întâmpinat miercuri pe fostul jucător al echipei Leeds Rhinos la Castelul Windsor, pentru a-i înmâna titlul de cavaler.

Sportivul a primit titlul pentru devotamentul său în strângerea de fonduri și sensibilizarea opiniei publice cu privire la boala neuronului motor (MND), precum și pentru serviciile aduse rugby-ului, scrie People.

Distincția vine la doar câteva zile după ce Sinfield, în vârstă de 46 de ani, a încheiat cu succes 7 ultramaratoane în 7 zile consecutive.

Cursa extremă a făcut parte din campaniile sale dedicate MND. Activismul său a început după ce prietenul și fostul său coechipier, Rob Burrow, a fost diagnosticat cu această boală în anul 2019.

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La doar 4 zile după ce a încheiat o cursă extremă, a fost numit cavaler de Prințul William

Burrow a încetat din viață în 2024, la doar câteva luni după ce Prințul William le oferise personal lui și lui Sinfield distincția de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE) pentru eforturile lor, scrie Express.

Întrebat cum ar fi reacționat Burrow dacă l-ar fi văzut primind titlul de cavaler, Sinfield a spus că prietenul său ar fi „râs”.

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„Cred că ar fi fost extrem de mândru de sprijinul unei campanii pe care el a început-o și pe care noi o continuăm în numele lui,” a dezvăluit Sinfield. „Cred că ar fi fost cu adevărat mândru de susținerea primită și de modul în care oamenii s-au alăturat cauzei noastre, în special Prințul William și Prințesa Catherine, dar și multe alte personalități din Marea Britanie și din întreaga lume.”

„În numele tuturor familiilor afectate de MND, Rob ar fi fost pur și simplu încântat de modul în care ne-am unit forțele,” a continuat sportivul, potrivit BBC News.

După ce Sinfield a încheiat ultima cursă la linia de sosire pe stadionul Old Trafford din Manchester, văduva lui Burrow, Lindsay, a mărturisit că regretatul ei soț ar fi fost „incredibil de mândru” de Kevin pentru atingerea acestui obiectiv.

„E un moment dulce-amar. E trist că Rob nu e astăzi aici să îl vadă pe Kevin în timp ce termină provocarea finală, dar spiritul lui Rob va fi cu noi,” a declarat ea. „E o dovadă incontestabilă a caracterului lui Kevin faptul că e atât de modest încât face toate acestea nu doar pentru Rob, ci pentru întreaga comunitate MND. E pur și simplu incredibil.”

După această performanță fizică impresionantă, Sinfield a confirmat că își va menține angajamentul de a strânge fonduri pentru MND, dar a admis că, pe viitor, eforturile sale „trebuie să arate altfel și să se simtă altfel”.

Familia regală l-a susținut pe Kevin Sinfield în cursa extremă

„Mi-am luat un angajament pe viață. Sunt dedicat acestei cauze pentru tot restul vieții,” susține sportivul. „Va veni însă un moment în care nu voi mai putea alerga.”

Sinfield a avut parte de un sprijin regal considerabil pe parcursul săptămânii în care a alergat cele 7 ultramaratoane. Prințul William și soția sa, Kate Middleton, ambii în vârstă de 44 de ani, l-au încurajat pe stadionul Headingley, în cea de-a 3-a zi a provocării. Sinfield le-a mulțumit personal în timp ce se adresa mulțimii.

„William, Catherine, ați fost susținători uriași ai muncii pe care am încercat să o facem. Ați fost alături de Rob, de Lindsey și de întreaga familie Burrow,” a declarat sportivul. „Prezența dumneavoastră aici astăzi e incredibilă și aduce o vizibilitate și o credibilitate uriașă comunității MND. Cu această credibilitate, putem face și mai mult.”

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Cu o zi înainte, Prințesa Anne a stat de vorbă cu Sinfield în timpul cursei de la Universitatea din York. Sportivul a menționat că nu era tocmai un fan al vremii însorite din acea zi, glumind că oamenii vor crede că „e o cursă de distracție”.

„Cursa de distracție e o contradicție în termeni,” i-a răspuns Prințesa Anne. „Pot să alerg, dar nu o fac de plăcere. Nu, am trecut de etapa aceea.”

Când Sinfield a asigurat-o pe reprezentanta casei regale că e „binevenită să i se alăture”, aceasta a refuzat, tot cu o glumă.

„Nu, mulțumesc. Eu rămân la cai!” a spus Prințesa Anne, care a participat la probele de echitație din cadrul Jocurilor Olimpice din 1976.