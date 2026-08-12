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Motivul pentru care Kate Middleton s-ar fi temut de titlul de Prințesă de Wales. Are legătură cu Diana

Kate Middleton ar fi privit cu multă precauție preluarea titului de Prințesă de Wales. Iată de ce!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 14:48 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 15:59
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Motivul pentru care Kate Middleton s-ar fi temut de titlul de Prințesă de Wales. Are legătură cu Diana | Profimedia
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Catherine, Prințesa de Wales, deține astăzi unul dintre cele mai importante roluri din monarhia britanică. Soția Prințului William a primit titlul după moartea Reginei Elisabeta a II-a și după ascensiunea Regelui Charles al III-lea pe tron.

Totuși, acest titlu are o încărcătură aparte. Înaintea lui Kate Middleton, ultima femeie care a purtat oficial titulatura de Prințesă de Wales a fost Diana.

Potrivit unei biografii dedicate lui William și Catherine, citată de okmagazine.ro, Kate ar fi avut „rezerve” serioase în privința preluării titlului și și-ar fi exprimat îngrijorările în discuții private.

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De ce titlul de Prințesă de Wales era atât de sensibil pentru Kate Middleton

Catherine a devenit Prințesă de Wales în anul 2022, după moartea Reginei Elisabeta a II-a. În același timp, Prințul William a devenit Prinț de Wales, titlu care a fost deținut anterior de tatăl său, Charles.

Pentru Kate, noua titulatură venea cu o schimbare majoră de statut și responsabilitate, dar și cu o moștenire greu de ignorat: imaginea Prințesei Diana.

Diana a devenit Prințesă de Wales după ce s-a căsătorit cu Charles și a rămas una dintre cele mai populare figuri ale Familiei Regale britanice. Astfel, titlul a început să fie asociat puternic cu personalitatea și povestea sa.

După divorțul de Charles și moartea tragică a Prințesei Diana, titulatura nu a mai fost folosită de o altă femeie din familia regală până la Kate Middleton. Camilla, actuala Regină, nu a folosit titulatura de Prințesă de Wales în perioada în care Charles era moștenitor. În schimb, ea a ales titlul de Ducesă de Cornwall, potrivit okmagazine.ro, citat de click.ro.

Astfel, momentul în care Catherine a preluat titulatura a avut o încărcătură puternică.

Potrivit jurnalistului și autorului Russell Myers, Kate Middleton era conștientă de istoria titlului, dar și-ar fi dorit să nu fie definită exclusiv prin comparația cu Diana. Biografia „William și Catherine: Povestea intimă din interior” descrie preocuparea Prințesei de Wales de a-și construi propria identitate în cadrul monarhiei.

Autorul notează că Prințesa aprecia istoria rolului, dar ar fi fost hotărâtă să își creeze propriul drum.

„Curtenii au spus că, deși Catherine a apreciat pe deplin istoria asociată cu acest rol, era hotărâtă să își găsească propriul drum”, citează click.ro.

Potrivit relatării lui Russell Myers, Catherine nu și-ar fi ascuns îngrijorările față de cei mai apropiați membri ai familiei. Prințesa de Wales ar fi discutat în privat atât cu soțul său, William, cât și cu socrul său, Charles, despre ceea ce însemna preluarea titulaturii.

„Dar Catherine le-a vorbit în privat lui William și lui Charles despre rezervele sale cu privire la preluarea titlului, conștientă de sentimentul excepțional al publicului britanic în ceea ce privește amintirea Dianei și legătura lor emoțională cu Prințesa Diana, chiar și la 25 de ani de la moartea ei”, mai notează sursa citată mai sus.

Așadar, provocarea pentru Kate nu a fost doar aceea că primește un titlu prestigios, ci și faptul că trebuie să îl poarte într-un mod în care să nu pară că o înlocuiește pe Diana, mai ales că, de-a lungul timpului, presa și publicul au făcut numeroase comparații între cele două.

Ce înseamnă titlul de Prințesă de Wales pentru Kate Middleton

Titulatura marchează și poziția lui Kate Middleton în linia de succesiune a monarhiei britanice. Prințul William este primul în ordinea succesiunii după tatăl său, Regele Charles al III-lea, iar Catherine este soția moștenitorului tronului.

Astfel, pentru Kate, titulatura de Prințesă de Wales reprezintă o etapă de pregătire pentru viitorul rol de regină consort.

În același timp, deși asocierea cu Prințesa Diana nu poate fi eliminată complet, Kate pare să fi urmărit construirea unei imagini diferite.

Rezervele dinaintea preluării titlului pot fi privite și ca o preocupare firească a lui Kate: cum să onoreze memoria unei femei care a făcut titlul celebru fără să fie permanent comparată cu aceasta. În plus, provocarea a fost cu atât mai mare cu cât este soția fiului Dianei.

Potrivit relatării lui Russell Myers, tocmai această încărcătură emoțională ar fi determinat-o să discute în privat despre propriile rezerve, înainte de a accepta noul statut.

În cele din urmă, Kate Middleton a devenit Prințesă de Wales și a început să își construiască propriul stil în istoria monarhiei britanice, păstrând, în același timp, respectul pentru memoria Dianei, potrivit surselor citate mai sus.

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