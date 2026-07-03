Prințul William intră în liga miliardarilor. Cum a ajuns să aibă o avere mai mare decât regele Charles

Prințul William a devenit oficial miliardar. Moștenirea Ducatului de Cornwall l-a propulsat înaintea regelui Charles, care are o avere estimată la 846 de milioane de dolari.

Prințul William a reușit să-și depășească tatăl și a intrat oficial în clubul miliardarilor. Moștenitorul tronului Marii Britanii are în prezent o avere estimată la aproximativ 1,6 miliarde de dolari, devenind astfel mai bogat decât regele Charles. Saltul spectaculos al averii sale se datorează în principal preluării Ducatului de Cornwall, una dintre cele mai valoroase proprietăți private din Regatul Unit.

Prințul William intră în liga miliardarilor

Potrivit celor mai recente conturi anuale publicate de Guvernul Suveran, Prințul de Wales a înregistrat venituri private de aproximativ 28,5 milioane de dolari în perioada financiară 2025-2026. De asemenea, de la preluarea Ducatului de Cornwall în 2022, William ar fi achitat taxe în valoare de peste 26 de milioane de dolari.

Averea impresionantă a prințului provine aproape în totalitate din Ducatul de Cornwall, pe care l-a moștenit automat după ce tatăl său a urcat pe tron, în urma decesului reginei Elisabeta a II-a, în septembrie 2022. Ducatul reprezintă principala sursă de venit a lui William și finanțează activitățile oficiale, caritabile și private ale familiei sale, inclusiv pe cele ale soției sale, Catherine, Prințesa de Wales, și ale celor trei copii ai lor.

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Cum a ajuns să aibă o avere mai mare decât regele Charles

În schimb, regele Charles, în vârstă de 77 de ani, nu se află în clubul miliardarilor. Potrivit estimărilor publicate de The Mirror, averea suveranului este de aproximativ 846 de milioane de dolari, cu aproape 40 de milioane de dolari mai mică decât cea estimată în anul precedent.

Ducatul de Cornwall are o istorie de aproape șapte secole. Proprietatea a fost înființată în 1337 de regele Eduard al III-lea pentru a asigura un venit stabil moștenitorului tronului. În prezent, domeniul cuprinde terenuri, ferme, păduri, proprietăți comerciale și rezidențiale răspândite în peste 20 de comitate din Anglia și Țara Galilor, fiind evaluat la miliarde de dolari.

Recent, presa britanică a relatat că Prințul William intenționează să modernizeze administrarea domeniului. Potrivit The Times, acesta analizează posibilitatea valorificării unei părți din activele Ducatului în următorul deceniu, cu scopul de a investi peste 670 de milioane de dolari în proiecte dedicate locuințelor accesibile și protejării mediului.

Investițiile ar urma să fie direcționate către cinci regiuni-cheie: Cornwall, Dartmoor, Insulele Scilly, zona Bath și Kennington. William a explicat că își dorește ca averea Ducatului să fie folosită în beneficiul comunităților locale.

„Putem face atât de multe lucruri bune. Încerc să mă asigur că prioritizez lucrurile care vor îmbunătăți viața oamenilor care locuiesc în acele zone”, a declarat Prințul de Wales.

Înainte ca William să preia administrarea domeniului, Ducatul de Cornwall s-a aflat timp de 53 de ani sub controlul regelui Charles. Acesta l-a moștenit în 1969, la împlinirea vârstei de 21 de ani, și l-a transmis fiului său în momentul în care a devenit rege, după moartea reginei Elisabeta a II-a. Astăzi, aceeași proprietate l-a transformat pe Prințul William într-unul dintre cei mai bogați membri ai familiei regale britanice.