La scurt timp după nuntă, o femeie a aflat ceva crunt. Motivul pentru care i-a cerut banii înapoi fotografei pentru pozele făcute

O mireasă își vrea banii înapoi, după ce a aflat că a avut o noapte romantică împreună cu soțul ei, după nuntă.

Soțul femeii este cel care i-a dezvăluit cruntul secret, ceea ce le-a dăunat căsniciei.

În urma lunilor de planificare meticuloasă a fiecărui detaliu al nunții sale, așteptarea normală era ca toate lucrurile să decurgă fără nicio încurcătură în ziua cea mare, cu cei dragi adunați în jur pentru a fi martori.

Cu toate acestea, o mireasă și-a exprimat dezamăgirea când primele zile ale vieții sale de femeie măritată nu s-au desfășurat conform planului, scrie Mirror.co.uk.

Tânăra proaspăt căsătorită a fost șocată când soțul ei i-a dezvăluit că a avut o relație intimă cu fotografa "la un moment dat după nuntă", iar această mărturisire le-a dăunat serios mariajului lor.

În prezent, femeia încearcă să-și ia banii înapoi de la fotografa pe care a plătit-o să le facă poze la nuntă, însă în zadar.

Într-o postare pe platforma Reddit, fotograful a explicat că, de obicei, este însoțit de un "al doilea fotograf" pentru a surprinde diverse cadre la nunți, dar în situația în care partenerul său obișnuit nu era disponibil, a decis să colaboreze cu o femeie pe care a găsit-o online și care, în opinia sa, făcea "o treabă bună".

Colaboratoarea de fapt a avut o relație intimă cu mirele, iar ea nu era angajată cu normă întreagă la studioul de fotografie, motiv pentru care fotograful principal nu consideră necesară restituirea sumei de bani.

"În cursul verii, am fotografiat o nuntă. Partenerul meu obișnuit care mă însoțea nu a putut participa, așa că am căutat pe altcineva online, care mi s-a părut că presta servicii de calitate. În orice caz, ea și cu mine am acoperit evenimentul, iar totul a decurs în conformitate cu așteptările. Fotografiile au fost editate și livrate clienților, totul a fost în regulă.

Apoi, în dimineața aceasta am primit un e-mail de la mireasă. Ea cerea restituirea sumei plătite pentru că femeia pe care am angajat-o ca al doilea fotograf pentru ziua respectivă a avut o relație intimă cu soțul ei la un moment dat după nuntă, și mi-a trimis și dovadă.

Nu am răspuns încă, însă care ar fi cea mai potrivită soluție în această situație? Ea m-a angajat pentru un serviciu, serviciul a fost prestat și produsul final a fost livrat. Însă, cazul s-ar putea compara cu situația unui dresor profesionist de câini, care plimbă câinele unui client și, ulterior, acesta îl împușcă.

Desigur, al doilea fotograf este un colaborator extern, nu un angajat... În orice caz, care ar fi cea mai bună soluție în această situație? Îmi pare rău pentru situația în care se află această doamnă, însă suma în discuție reprezintă o sumă semnificativă pentru a fi restituită pentru un serviciu care a fost DEJA prestat.", a scris persoana.

Internauții l-au îndemnat pe fotograf să nu accepte cererea de restituire a banilor din partea miresei, argumentând că, deși situația este extrem de neplăcută, contractul a fost îndeplinit, iar persoana în cauză nu era angajată a studioului de fotografie.

"Spuneți-le că v-a îngrijorat această veste, însă nu aveți posibilitatea să le returnați suma pentru un serviciu care a fost prestat conform contractului. Puteți să le scrieți: Al doilea fotograf a fost un colaborator extern cu care nu voi mai lucra, însă aceasta nu este legată direct de afacerea mea. Nu pot să returnez suma plătită pentru că s-a întâmplat ceva nefericit asupra căruia nu am avut nicio contribuție", a lăsat la comentarii un internaut.