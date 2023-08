O mireasă a dezvăluit ce a putut să îi facă soacra, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. Dezvăluirile sale au stârnit numeroase reacții de la oameni din întreaga lume.

Se spune că nunta este unul dintre cele mai fericite momente din viața unei femei și, tocmai de aceea, numeroase tinere se ocupă de fiecare detaliu al evenimentulu, pentru ca totul să iasă fix așa cum au visat totul. Totuși, o mireasă a trăit un adevărat coșmar din cauza soacrei sale, care a făcut un gest neașteptat, chiar cu puțin timp înainte de marele eveniment.

Ce a putut să facă o soacră, chiar cu puțin timp înainte de nunta fiului ei. Mireasa a dezvăluit totul

Se spune că între soacră și noră există, de cele mai multe ori, o anumită relație tensionată, ce se naște din diferite motive. Un moment în care aceste tensiuni se pot amplifica este atunci când vine momentul organizării nunții.

De acest lucru s-a convins și o viitoare mireasă, care a trecut prin momente greu de imaginat înainte cu puțin timp de nuntă, totul din cauza soacrei sale. Tânăra și-a luat inima în dinți și a povestit totul pe o celebră platformă de internet. Întâmplarea a devenit virală și a stârnit numeroase reacții.

Viitoarea mireasă a mărturisit faptul că soacra se tot bagă în planurile sale de nuntă și încearcă parcă din răsputeri să strice tot evenimentul. Tânăra i-a explicat femeii că își dorește o petrecere mică, în interior, însă soacra nici n-a vrut să audă și a spus că tinerii ar trebui să se căsătorească în locul preferat de ea, adică într-un parc.

Femeia nu s-a oprit aici, ci a insistat ca la „nuntă să existe alcool, altfel nu va veni nimeni”, lucru ce a deranjat viitorii miri.

„M-am logodit în iulie și a fost totul bine. Singurul lucru care strică tot e soacra mea, care a început să mă sufoce cu întrebările despre nuntă. Am răspuns la toate, însă încă nu m-am gândit exact ce aș vrea să fac la nuntă, abia am fost cerută în căsătorie. Peste o săptămână, soacra și-a sunat fiul și i-a dat o listă cu toți cei pe care trebuie să îi invite la ziua lor. Am intervenit, i-am zis că ne dorim o nuntă mică, alături de cei apropiați nouă. Nu i-a plăcut, a început să insiste să facem nunta unde vrea ea, să ne spună că ar trebui să avem alcool, căci altfel nu va veni nimeni. Apoi a spus că vrea să cheme peste 200 de persoane și că, dacă nu ne ajung banii, atunci să chem eu din partea mea mai puține rude, căci ea nu avea de gând să renunțe la cineva. Ea nici măcar nu se înțelege cu rudele ei, dar îl presează pe fiul ei să facă ce vrea ea. Am încercat să vorbesc cu ea, i-am zis că am găsit o locație pentru 180 de persoane care e convenabilă la preț, dar nici n-a vrut să audă. Eu și viitorul meu soț plătim pentru această nuntă, nu vreau bani de la ea, dar vreau să nu-mi mai ignore dorințele. Nu știu cum voi câștiga această bătălie” , a mărturisit tânăra pe Reddit, sperând să primească sfaturi utile, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Nu puțini au fost cei care au criticat gestul făcut de soacră chiar cu puțin timp înainte de nuntă și au sfătuit-o pe viitoarea mireasă să facă ceea ce o face pe ea fericită.