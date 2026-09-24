Descoperă de ce Balanța este singura zodie din horoscop reprezentată de un obiect și află ce semnificație are simbolul ei.

Horoscopul are 12 zodii, însă una dintre ele este cu adevărat specială! Este vorba despre Balanță, singurul semn zodiacal care nu este reprezentat de un obiect. Descoperă în rândurile de mai jos care este motivul, dar și ce semnificație aparte are simbolul, de fapt.

De ce Balanța este singura zodie reprezentată de un obiect. Ce semnificație are, de fapt, simbolul ei

Cu siguranță ai observat faptul că aproape toate zodiile sunt reprezentate fie de persoane (Fecioară, Gemeni, Vărsător), fie de animale (Pești, Rac, Taur, Leu, Berbec). Totuși, un detaliu inedit al zodiacului constă în faptul că există și o zodie ce este reprezentată de un obiect: Balanța.

Se pare că în spatele acestei zodii aparent banale există o adevărată istorie, marcată de numeroase schimbări.

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În primul rând, este important să menționăm faptul că Balanța simbolizează o noțiune (dreptatea, echilibrul) și reprezintă mai degrabă un ideal (ordine divină, echilibru).

Istori acestei zodii este una destul de complexă, marcată de numeroase modificări survenite de-a lungul timpului. Astrologii babilonieni și cei din Grecia Antică au considerat că stelele din constelația Balanței sunt parte din Chelae (cleștii Scorpionului).

Balanța este un semn zodiacal plin de semnificații

Ulterior, astronomii romani au decis să separe constelația și au ales să o vadă ca pe o bară de echilibru. Talerele Balanței au fost asociate cu Themis (o titanidă-simbol a legilor și regulilor, a corectitudinii, fiica lui Uranus, reprezentând Cerul, și a Gaiei, reprezentând Pământul, potrivit dex.ro), dar și Astraea (fecioara din zodia Fecioarei, ce ține în mână Balanța Dreptății).

Balanța are o semnficație aparte pentru anul calendaristic, fiindcă soarele intră în Balanță chiar când se întâmplă echonocțiul de toamnă (momentul în care ziua și noaptea au o durată egală). Practic, este momentul în care ziua și noaptea, adică lumina și întunericul, se află într-un echilibru perfect, într-o simetrie perfectă, informează delgazette.com.

Mai mult decât atât, Balanța mai are o semnificație aparte în cadrul horoscopului: aflată la mijlocul horoscopului, ea împarte zodiile în funcție de personalitate (primele șase zodii din zodiac, de la Berbec la Fecioară, pun accentul în mod deosebit pe dezvoltarea propriei persoane, în timp ce celelalte semne zodiacale au tendința să se concentreze mai mult pe lumea exterioară, pe cei din jur, pe lumea și pe alții, în general), arată yogajournal.com.

În general, persoanele născute în zodia Balanță sunt firi analitice, dar care se decid destul de greu atunci când trebuie să facă o alegere, fiindcă analizează totul în detaliu. Sunt buni mediatori, buno ascultători, dar uneori fug de responsabilități, de confruntări, de dat verdicte sau de ideea de a „înclina balanța”.