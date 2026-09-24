Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop De ce Balanța este singura zodie reprezentată de un obiect. Ce semnificație are, de fapt, simbolul ei

De ce Balanța este singura zodie reprezentată de un obiect. Ce semnificație are, de fapt, simbolul ei

Descoperă de ce Balanța este singura zodie din horoscop reprezentată de un obiect și află ce semnificație are simbolul ei.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 24 Septembrie 2026, 22:26 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 22:39
Descoperă ce semnificație are Balanța, semnul zodiacal din horoscop | sursa foto: Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Horoscopul are 12 zodii, însă una dintre ele este cu adevărat specială! Este vorba despre Balanță, singurul semn zodiacal care nu este reprezentat de un obiect. Descoperă în rândurile de mai jos care este motivul, dar și ce semnificație aparte are simbolul, de fapt.

De ce Balanța este singura zodie reprezentată de un obiect. Ce semnificație are, de fapt, simbolul ei

Cu siguranță ai observat faptul că aproape toate zodiile sunt reprezentate fie de persoane (Fecioară, Gemeni, Vărsător), fie de animale (Pești, Rac, Taur, Leu, Berbec). Totuși, un detaliu inedit al zodiacului constă în faptul că există și o zodie ce este reprezentată de un obiect: Balanța.

Se pare că în spatele acestei zodii aparent banale există o adevărată istorie, marcată de numeroase schimbări.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum iubește o Balanță! 10 adevăruri despre cea mai sinceră zodie

În primul rând, este important să menționăm faptul că Balanța simbolizează o noțiune (dreptatea, echilibrul) și reprezintă mai degrabă un ideal (ordine divină, echilibru).

Istori acestei zodii este una destul de complexă, marcată de numeroase modificări survenite de-a lungul timpului. Astrologii babilonieni și cei din Grecia Antică au considerat că stelele din constelația Balanței sunt parte din Chelae (cleștii Scorpionului).

Balanța este un semn zodiacal plin de semnificații

Balanța este un semn zodiacal plin de semnificații

Ulterior, astronomii romani au decis să separe constelația și au ales să o vadă ca pe o bară de echilibru. Talerele Balanței au fost asociate cu Themis (o titanidă-simbol a legilor și regulilor, a corectitudinii, fiica lui Uranus, reprezentând Cerul, și a Gaiei, reprezentând Pământul, potrivit dex.ro), dar și Astraea (fecioara din zodia Fecioarei, ce ține în mână Balanța Dreptății).

Balanța are o semnficație aparte pentru anul calendaristic, fiindcă soarele intră în Balanță chiar când se întâmplă echonocțiul de toamnă (momentul în care ziua și noaptea au o durată egală). Practic, este momentul în care ziua și noaptea, adică lumina și întunericul, se află într-un echilibru perfect, într-o simetrie perfectă, informează delgazette.com.

Mai mult decât atât, Balanța mai are o semnificație aparte în cadrul horoscopului: aflată la mijlocul horoscopului, ea împarte zodiile în funcție de personalitate (primele șase zodii din zodiac, de la Berbec la Fecioară, pun accentul în mod deosebit pe dezvoltarea propriei persoane, în timp ce celelalte semne zodiacale au tendința să se concentreze mai mult pe lumea exterioară, pe cei din jur, pe lumea și pe alții, în general), arată yogajournal.com.

imegine cu o constelatie a balantei, simbol din horoscop

În general, persoanele născute în zodia Balanță sunt firi analitice, dar care se decid destul de greu atunci când trebuie să facă o alegere, fiindcă analizează totul în detaliu. Sunt buni mediatori, buno ascultători, dar uneori fug de responsabilități, de confruntări, de dat verdicte sau de ideea de a „înclina balanța”.

Horoscop 25 septembrie 2026. Taurii trag un semnal de alarmă în ceea ce privește relațiile. Peștii se tem de adevăr...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ilie Năstase a răbufnit după cadoul de 8 milioane de euro al lui Ion Ţiriac pentru Nadia: „România nu mai există” Ilie Năstase a răbufnit după cadoul de 8 milioane de euro al lui Ion Ţiriac pentru Nadia: &#8222;România nu mai există&#8221;
Observatornews.ro Scumpiri în magazine: au fost trimise notificările la produse, după ce carburanţii au atins preţuri record Scumpiri în magazine: au fost trimise notificările la produse, după ce carburanţii au atins preţuri record
Antena 3 Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei
SpyNews Când va fi înmormântată Valentina, fata găsită moartă într-o valiză. Declarațiile mamei tinerei Când va fi înmormântată Valentina, fata găsită moartă într-o valiză. Declarațiile mamei tinerei
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Horoscop 25 septembrie 2026. Taurii trag un semnal de alarmă în ceea ce privește relațiile. Peștii se tem de adevăr
Horoscop 25 septembrie 2026. Taurii trag un semnal de alarmă în ceea ce privește relațiile. Peștii se tem de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cele 4 zodii cardinale și ce au diferit față de celelalte. De ce Berbecul, Racul, Balanța și Capricornul deschid anotimpurile
Cele 4 zodii cardinale și ce au diferit față de celelalte. De ce Berbecul, Racul, Balanța și Capricornul deschid...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x