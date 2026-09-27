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Care este zodia opusă zodiei tale. Ce spune astrologia despre persoanele de care ești atras, dar cu care te poți ciocni

În astrologie, fiecare nativ are o zodie opusă situată la 180 de grade pe cadranul zodiacal. Iată care sunt perechile complementare, dar și ce spune astrologia despre persoanele de care ești atras, dar cu care te poți ciocni!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 27 Septembrie 2026, 10:00 | Actualizat Sambata, 26 Septembrie 2026, 19:57
Care este zodia opusă zodiei tale. Ce spune astrologia despre persoanele de care ești atras, dar cu care te poți ciocni | Shutterstok
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Semnul zodiacal opus poate dezvălui trăsăturile din tine care nu se manifestă la exterior, dar care pot izbucni oricând. Semnele opuse mai sunt cunoscute în astrologie și ca zodiile surori. Deși, la suprafață, pot reprezenta două lumi complet diferite, zodiile surori sunt legate prin trăsături comune subtile, potrivit yourtango.com.

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Care este zodia opusă zodiei tale

În astrologie, fiecare semn are o zodie situată exact la 180 de grade distanță pe cadranul zodiacal. În total, există șase perechi de zodii opuse, a căror relație este guvernată de principiul „extremele se atrag”. Ești profund fermecat de această persoană, pentru că deține calitățile care ție îți lipsesc, dar, în același timp, aceste diferențe pot deveni sursa unor conflicte majore, potrivit sursei citate mai sus.

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Berbec și Balanță

Cuplul Berbec-Balanță înfățișează bătălia dintre dependență și independență. Aceste două semne pot avea mai multe trăsături comune decât s-ar părea la prima vedere.

Guvernat de planeta Marte, Berbecul este un războinic care caută bătălia și îi place fiorul de a găsi pe cineva nou și de a se îndrăgosti. În schimb, Balanța, guvernată de Venus, este mult mai diplomată, dar, sub această aparență, ascunde un tactician și un războinic. Deși evită conflictele, Balanțele pot deveni nemiloase atunci când sunt forțate să intre într-o dispută, potrivit yourtango.com.

Taur și Scorpion

Latura romantică a Taurului este foarte apreciată de Scorpion. Taurii caută armonia și iubirea, motiv pentru care, atunci când eforturile lor sunt în zadar, pot deveni foarte volatili, asemenea Scorpionilor.

Taurul este stabil, pragmatic și pune foarte mare accent pe securitatea materială, în timp ce Scorpionul este intens și pasional și caută profunzimea în relații. Aceste extreme pot da naștere unei relații intrigante și pasionale, însă, în timp, pot apărea conflicte legate de control și posesivitate.

Gemeni și Săgetător

Gemenii și Săgetătorii sunt cei mai armonioși dintre zodiile surori. Ei împărtășesc o energie asemănătoare, pentru că sunt interesați să exploreze și să socializeze.

Conduși de Mercur, Gemenii vor mereu să descopere și să învețe. Săgetătorul este condus de Jupiter și adoră aventura, câștigând mereu noi informații, ceea ce îl face un partener atrăgător pentru cei din zodia Gemeni.

Rac și Capricorn

Racul, condus de Lună, oferă căldură și grijă, iar pentru el echilibrul emoțional este esențial. Capricornul este condus de Saturn, însă, spre deosebire de Rac, este rece și setat pe atingerea obiectivelor. Totuși, sunt două extreme care se împacă bine. În timp ce Racul guvernează casa și familia, Capricornul este orientat către carieră și conexiuni sociale.

Cu toate acestea, ambii au stofă de lider și le place să preia conducerea, ceea ce s-ar putea transforma într-o sursă de conflict. Racul domină casa, însă Capricornul domină orice domeniu alege să urmeze. Racii și Capricornii sunt lideri extraordinari datorită naturii lor pline de compasiune și eticii în muncă, potrivit sursei citate mai sus.

Leu și Vărsător

Leul este condus de Soare, în timp ce Vărsătorul este condus de Uranus. Deși, la prima vedere, par diferiți, au multe lucruri în comun și prețuiesc, în esență, același lucru: prietenia, familia și comunitatea, fiind mereu acolo pentru cei pe care îi iubesc. Amândoi sunt loiali, plini de compasiune și distracție, notează yourtango.com.

De asemenea, Leul și Vărsătorul sunt doi nativi care pot prelua roluri de conducere în carieră, devenind admirați de cei din jur datorită inteligenței lor. Deși Vărsătorul pare, mai degrabă, genul singuratic, prosperă, de obicei, în mediile sociale, întrucât este un bun ascultător și îi place să învețe de la cei din jur.

Fecioară și Pești

Fecioara și Peșii au mai multe în comun decât s-ar părea la prima vedere. Condusă de Mercur, Fecioara se simte utilă atunci când alții se pot baza pe ea. Peștii sunt la fel. Totuși, dorința Peștilor de a sări în ajutor are la bază nevoia ca ceilalți să îi aprecieze și să îi iubească. De multe ori, Peștii se vor pierde pe ai în acest proces, mai relatează yourtango.com.

Datorită faptului că sunt dispuse să îi pună pe alții pe primul loc, ambele zodii vor fi niște prieteni, angajați și parteneri devotați.

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