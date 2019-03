Manelele de la gala Gopo au împărțit România în două! Dan Negru i-a luat apărarea lui Bursuc: „A adoptat un copil cerșetor de pe stradă”

Momentul în care trupa Kana Jambe manageriată de manelistul Dan Bursuc a cântat la gala premiilor Gopo a împărțit România în două – o tabără blamează prezența acestei formații la eveniment, iar alta îi ia apărarea.

Între vedetele care și-au spus punctul de vedere legat de momentul trupei Kana Jambe a manelistului Dan Bursuc la gala Gopo se numără și Dan Negru.

El i-a luat apărarea manelistului, amintind un moment dintr-o ediție a emisiunii „Next Star” în care a apărut Bulgăraș, un copil pe care Dan Bursuc l-a luat în îngrijire, după ce l-a găsit cerșind pe stradă.

„Acu’, după ce l-ați răstignit toată ziua pe Bursuc că a ajuns pe la premiile Gopo, să vă spun una’ despre el: L-am cunoscut la Next Star pe Bulgăraș, un copil care a cerșit pe străzi pană când Bursuc, manelistu’ l-a văzut pe stradă și l-a luat acasă, i-a dat un acoperiș, o masă și l-a trimis la școală, aia pe care el, Bursuc, n-a apucat să o facă. O fi asta mai de valoare decat un premiu Gopo? Da’ decât un Oscar?”, a scris Dan Negru pe pagina lui de Facebook.

O altă vedetă care s-a exprimat referitor la manelele interpretate la gala premiilor Gopo este Codin Maticiuc.

„Gopo și prezentatorul lor, Alex Bogdan, fac în fiecare an niște momente (filmate sau live pe scena) care parodiază filme din anul respectiv. Anul ăsta au făcut unul care parodia Bohemian Rhapsody. Un film despre lupta pentru faimă a unui cântăreț de manele care-l parodia direct pe Freddy Mercury care se continua cu un moment live in care niște maneliști cântau Bohemian Rhapsody și apoi o dădeau în ce știau mai bine. Funny. Dacă pot comenta ceva e ca nu l-au luat pe Adrian sau unul mai cu voce. Dar, anyway, totul e subiectiv”, a scris Codin Maticiuc pe Facebook, referitor la prezența trupei de manele Kana Jambe la gala Gopo.

Pe de altă parte, Aurelian Temișan a scris pe platform de socializare că a fost un moment rușinos acela când „un manelist burtos”, îmbrăcat cu maiou alb, a cântat la gala Gopo.

„În seara asta am trăit un moment rușinos. Eram în fața televizorului, dar tot rușine am simțit. Să ai pe scena Teatrului Național din București derularea premiilor Gopo, un festival de elită, în sala mari scenariști, regizori, producători, oameni de televiziune, mari actori ai țării și să asculți un burtos în maiou alb (căruia îi mai lipsea doar grătarul!), cântând manele… e total rușinos! Această asociere a primei scene a țării, TNB, cu Gala Premiilor prestigiosului Festival de renume internațional, Gopo, și actul de subcultura creat, îmi lasă un gust amar și mă oripilează”, a scris Aurelian Temișan pe Facebook.

Comentariile românilor pe Facebook, împărțite

Comentariile românilor pe Facebook au fost împărțite, la fel ca cele ale vedetelor. Unii au susținut prezența trupei Kana Jambe la gala Gopo, alții au criticat momentul.

„Și ce să facem dacă a ajutat un copil? Să-I ridicăm o statuie eventual, să atribuie Sectorul 5 numele lui unei străzi, dar Dan Bursuc nu are ce căuta acolo unde se premiază elita culturală”, a scris o femeie pe Facebook.

„Și care-i legătura? Una-i una, alta-i alta. Valoarea umană, asta-i una. Valoarea artistică, asta-i alta”, a mai scris o persoană.

De cealaltă parte, alți români au scris că mulți dintre citicii acestui moment de la gala Gopo sunt ipocriți.

„Ce ne mai place să ne isterizăm din orice lucru, dar îi ascultăm la petreceri, dansăm pe muzica lor și unii dintre ei, chiar dacă nu au școală multă, sunt mai omenoși decât mulți dintre noi”, a scris o altă persoană.

„Mai las-o încolo de treabă...Manele la Gopo... Și creatura aia cu maioul mulat pe burtă cântând Bohemian Rhapsody... Nici de glumă nu e bună ... Și cum poți pune laolaltă Moromeții cu manelele?!”, a mai scris cineva pe Facebook.