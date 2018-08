Marele CUTREMUR, prevăzut ACUM de Maria Ghiorghiu! Detalii șocante!

Maria Ghiorghiu face noi profeții. Potrivit acesteia, o catastrofă ar cădea peste o țară din Europa. Deși, în ultima perioadă, în România cutremurele s-au ținut lanț, ei bine, țara peste care s-ar abate urgia în viziunea de vineri dimineața a Mariei Ghiorghiu este Austria. Ce i s-a arătat!

30 August 2018,ora 6,33!



Dragii mei,



În aceasta dimineata,m-a trezit un glas care a spus ceva despre oamenii care locuiesc in Austria, despre bunicii care locuiesc in Austria.

Iata ce spunea glasul:



"În Austria locuiesc Bunicii in case dărâmate ."

Clipă în care am in faţa ochilor inchisi,o cladire dărâmata ca la un Cutremur mare,si chiar o masina mica sub dărâmaturi.

Dragii mei, ce se va intampla in Austria cu exactitate, eu nu stiu a va spune.

Se poate dărâma doar o singura casa care mi s-a aratat,din cauze diferite,dar ,este foarte posibil sa aiba loc vreun CUTREMUR mare.

Orice va fi dragilor, nu va fi deloc bine. Sa ne rugam pentru fratii nostri din Austria si pentru toata lumea,ca sa fie ocrotiti si păziti de tot răul si de tot necazul.

Dumnezeu si Maicuta Domnului sa ocroteasca Austria ci pe noi deopotriva.

Cu dragoste, Maria.