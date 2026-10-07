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Materialul folosit în multe bucătării care ar putea fi interzis. Motivul pentru care autoritățile trag un semnal de alarmă

California se pregătește să interzică un material folosit în multe bucătării, după creșterea alarmantă a cazurilor unei boli incurabile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 18:20 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 20:08
Materialul folosit în multe bucătării care ar putea fi interzis. Motivul pentru care autoritățile trag un semnal de alarmă | Shutterstok
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California ia în calcul să interzică fabricarea sau instalarea cuarțului artificial, în contextul în care tot mai mulți muncitori care prelucrează acest material pentru realizarea blaturilor de bucătărie sunt diagnosticați cu o boală pulmonară letală, potrivit nypost.com.

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California se pregătește să interzică un material folosit în multe bucătării, după creșterea alarmantă a cazurilor unei boli incurabile

Consiliul pentru Standarde de Securitate și Sănătate în Muncă din California este așteptat să adopte în această lună o reglementare de urgență privind cuarțul artificial, semnalând îngrijorarea tot mai mare cu privire la acest material preferat de mulți oameni în locul granitului și marmurei, relatează sursa citată mai sus.

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Interdicția ar urma să se aplice pietrei artificiale care conține mai mult de 1% silice cristalină. Statul urmează să analizeze reglementarea înainte ca aceasta să intre în vigoare.

Silicea cristalină, prezentă în concentrații ridicate în cuarțul artificial, este eliberată în aer sub formă de praf atunci când materialul este tăiat. Particulele inspirate pot ajunge în plămâni, unde declanșează un răspuns imun agresiv. În timp, se formează țesut cicatricial, ceea ce duce la deteriorarea gravă a plămânilor, potrivit nypost.com.

Odată ce pacienții dezvoltă silicoză, aceștia pot ajunge să aibă nevoie de transplant, fie al unui singur plămân, fie al ambilor.

Numărul californienilor care suferă de această boală a crescut vertiginos în ultimii ani, de la 31 de cazuri în 2019 la 631 de cazuri la jumătatea lunii august, potrivit unui studiu, citat de sursa menționată mai sus.

Aproape toate victimele au fost bărbați, iar aproximativ jumătate dintre cazuri au fost înregistrate în Los Angeles. Vârsta medie a pacienților este de 52 de ani, potrivit raportului.

Printre aceștia se numără și Enrique Gonzalez, un muncitor din industria pietrei din San Fernando Valley, care nu a mai putut lucra în ultimii doi ani după ce a dezvoltat silicoză în urma perioadei petrecute în industria de prelucrare a granitului și a pietrei, conform nypost.com.

Rudele bărbatului au declarat pentru sursa citată că boala acestuia a lăsat familia în dificultate, în încercarea de a acoperi atât cheltuielile medicale, cât și costurile de zi cu zi.

Fiica sa, Edith Gonzalez, în vârstă de 30 de ani, a povestit că starea de sănătate a tatălui său a început să se îmbunătățească abia după transplantul pulmonar pe care l-a primit în această vară.

„S-a recuperat foarte bine după transplantul pulmonar. Organismul lui a reacționat foarte bine. A început să dea semne de îmbunătățire aproape imediat”, a declarat tânăra, potrivit nypost.com.

„Înainte să primească transplantul pulmonar, starea lui devenise foarte, foarte gravă. Era într-o stare atât de rea încât a trebuit să fie intubat, pentru că nu putea să respire, nici măcar puțin”, a adăugat ea.

Edith Gonzalez a mai spus că tatăl său se afla deja pe lista de transplant atunci când starea lui se agravase. Familia a fost avertizată inițial că găsirea unor plămâni compatibili de la un donator ar putea dura ani de zile.

Înainte de transplant, bărbatul abia mai putea merge. Edith Gonzalez a povestit că tatăl său folosea un baston și avea, adesea, nevoie de un scaun cu rotile pentru a ajunge de la mașină la consultațiile medicale sau la camera de gardă. Chiar și atunci când folosea oxigen suplimentar, rămânea frecvent fără aer. Acum, însă, viața lui arată complet diferit, conform nypost.com.

„Imediat după transplantul pulmonar, evident că avea nevoie de ajutor pentru mers și de sprijin, dar acum nu mai are nevoie de baston. Nu mai are nevoie de scaun cu rotile”, a spus Edith Gonzalez. „Poate să facă plimbările de dimineață și de seară. Este ca un om nou”, a mai zis ea, citată de sursa menționată.

Fiica sa l-a descris drept un om liniștit, care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții muncind, el fiind cel care susținea financiar familia.

„Întotdeauna a fost genul de om care stătea acasă, mergea la serviciu și apoi se întorcea acasă”, a povestit ea.

Transplantul reprezintă un pas important pentru Enrique Gonzalez, însă recuperarea sa este departe de a fi încheiată. Fiica lui spune că tatăl său are în continuare restricții și își petrece mare parte din timp mergând la consultații medicale și făcând fizioterapie.

„Nu poate să stea prea mult afară. Nu poate merge în foarte multe locuri. Așa că, în prezent, totul se rezumă la recuperarea lui: să stea acasă și să meargă la medic”, a declarat ea, potrivit nypost.com.

Pentru că bărbatul nu a mai putut lucra în ultimii doi ani, familia s-a bazat, în cea mai mare parte, pe donații.

„Ne-a ajutat foarte mult, pentru că, evident, el nu a putut să muncească, iar acest lucru ne-a afectat, deoarece el a fost întotdeauna cel care a asigurat veniturile familiei”, a mărturisit tânăra, adăugând că este foarte recunoscătoare că tatăl ei a primit o a doua șansă la viață, mai relatează nypost.com.

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