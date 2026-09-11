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Obiceiul banal din bucătărie care îți încarcă factura la curent fără să știi. Ce să scoți din priză înainte să pleci de acasă

Experții au dezvăluit obiceiul banal din bucătărie care îți încarcă factura la curent fără să știi și care poate fi remediat ușor.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 11 Septembrie 2026, 16:09 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 16:13
Un obicei comun te poate ajută să economisești în fiecare an | Shutterstock
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Oprirea aparatelor electrocasnice din bucătărie după ce ai terminat de folosit poate să pară o siguranță suficientă.

Însă, în multe cazuri, oprirea aparatelor e doar primul pas, potrivit Martha Stewart.

Chiar și atunci când nu sunt folosite, aparatele de mici dimensiuni pot continua să consume energie.

În cazuri mai grave, pot avea mici defecțiuni, ceea ce poate duce la incendii și la risipă de energie.

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Obiceiul banal din bucătărie care îți încarcă factura la curent fără să știi

Pentru a te ajuta să rămâi în siguranță și să-ți protejezi locuința de problemele electrice, experții au dezvăluit ce aparate electrocasnice folosite zilnic în bucătărie ar trebui scoase din priză și de ce.

Unele electrocasnice lăsate în priză sunt cunoscute și drept „vampiri energetici” sau „dispozitive fantomă”, deoarece continuă să consume energie, scrie SAGA.

Cum prețurile energiei au crescut semnificativ, evitarea acestui proces te poate ajuta să economisești bani.

Electrocasnicele care au un afișaj permanent sau un ceas intern, precum cuptorul cu microunde sau aparatul de cafea, continuă să consume curent. În aceeași categorie sunt și produsele care trebuie să primească un semnal, precum televizorul.

Prin scoaterea electrocasnicelor din priză, le și protejezi.

„Supratensiunile pot să apară după o furtună sau o pană de curent, atunci când alimentarea cu energie electrică revine în zona dumneavoastră,” susține Sam Starbuck, expert în reparații de urgență, scrie Saga. „Acestea pot deteriora grav dispozitivele electronice precum televizoarele sau computerele, astfel că scoaterea aparatelor din priză este un pas simplu care poate preveni reparații costisitoare.”

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De asemenea, există un risc mic, dar real, ca aparatele lăsate în priză să provoace un incendiu. Majoritatea dispozitivelor electrice moderne sunt prevăzute cu sisteme de oprire automată pentru a preveni astfel de situații, însă experții recomandă să nu-ți asumi riscul.

Iată ce electrocasnice de bucătărie sfătuiesc experții să scoți din priză atunci când nu le folosești:

Aparatul de cafea

După ce ți-ai preparat cafeaua de dimineață, experții recomandă să scoți aparatul din priză. Aparatele de cafea tind să consume energie chiar și atunci când sunt oprite.

Acest lucru se întâmplă deoarece multe aparate moderne de cafea rămân parțial alimentate atunci când nu prepară cafea, din cauza unor funcții precum ceasurile digitale, temporizatoarele și alte setări programabile. Aceste funcții pot duce la risipă de energie, susțin experții.

Cuptorul cu microunde

Un alt aparat electronic care consumă o cantitate surprinzător de mare de energie chiar și când nu e folosit e cuptorul cu microunde.

Potrivit experților, acesta consumă aproximativ echivalentul a 100-120 RON pe an atunci când nu e folosit, dar rămâne băgat în priză.

Poți evita acest consum pur și simplu oprind alimentarea de la priză atunci când nu folosești cuptorul cu microunde.

Air fryer

Aparatele de gătit cu aer cald sunt acum folosite în bucătării din întreaga lume. Însă experții recomandă să fie scoase din priză după fiecare utilizare, din cauza componentelor care ating temperaturi ridicate și a electronicii din interior.

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Deoarece majoritatea acestor aparate au un element de încălzire în apropierea căruia se pot acumula firimituri, precum și un ceas, acestea prezintă un risc de incendiu în cazul unei supratensiuni. În plus, dacă au un ecran cu ceas sau alte funcții aprinse constant, atunci consumă energie fără să îți dai seama.

Prăjitorul de pâine

Prăjitorul de pâine poate să pară inofensiv, însă lăsarea lui în priză poate reprezenta un risc de incendiu, scrie Good Energy.

„Aparatele mici, precum prăjitoarele de pâine și cuptoarele pentru prăjit, merită o atenție deosebită. Deoarece se încing rapid și pot deveni periculoase dacă firimiturile sau resturile se acumulează în interior,” susține Steve Clemente, președintele Mister Sparky, scrie Martha Stewart.

Bobinele care ating temperaturi ridicate din interiorul unui prăjitor de pâine se află la doar câțiva centimetri de locul în care se acumulează firimiturile. Ceea ce poate reprezenta o sursă de aprindere dacă resturile nu sunt îndepărtate în mod obișnuit. La fel ca în cazul air fryer, și acest aparat poate consuma curent fără să îți dai seama, dacă nu îl scoți din priză.

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