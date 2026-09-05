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Care este cea mai sănătoasă tigaie pentru gătit. Materialul pe care să îl alegi și ce variante e bine să folosești cu grijă

Alegerea tigăii poate face diferența atunci când gătești zilnic. Pe piață există multe variante, de la cele din inox și fontă până la tigăi antiaderente. Nu toate se comportă însă la fel atunci când sunt încălzite puternic. Care este cea mai sănătoasă tigaie pentru gătit.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 05 Septembrie 2026, 16:27 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 17:47
Care este cea mai sănătoasă tigaie pentru gătit. Materialul pe care să îl alegi și ce variante e bine să folosești cu grijă | Profimediaimages.ro
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Atunci când alegi vasele pentru gătit, materialul din care sunt făcute este un detaliu important. Potrivit experților, printre opțiunile recomandate pentru gătitul sănătos se numără vasele din oțel inoxidabil, cele cu acoperire ceramică, cele din oțel carbon și vasele din fontă smălțuită.

Aceste materiale sunt apreciate pentru rezistența lor și pentru faptul că nu au straturi care se exfoliază ușor atunci când vasele sunt folosite și întreținute corespunzător. Printre cele mai nocive opțiuni de vase de gătit se numără unele dintre cele mai comune tipuri întâlnite adesea în bucătăriile casnice, cum ar fi vasele vechi din teflon, aluminiu și cupru fără strat interior din oțel inoxidabil. Există, de asemenea, semne de întrebare cu privire la sănătatea și siguranța vaselor de gătit nitratate, care sunt supuse unui proces toxic de tratare cu azot, scrie madeincookware.co.uk.

Care este cea mai sănătoasă tigaie pentru gătit. Materialul pe care să îl alegi și ce variante e bine să folosești cu grijă

Atunci când alegem o tigaie, ne uităm de obicei la preț, dimensiune și cât de ușor se curăță. Materialul din care este făcută este însă la fel de important, mai ales dacă gătim în fiecare zi. Este important de precizat că unele materiale sunt apreciate pentru rezistența lor și pentru faptul că nu au un strat antiaderent care se poate deteriora.

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Printre variantele recomandate se numără oțelul inoxidabil, fonta și oțelul carbon. Potrivit publicației americane Food Network, aceste materiale pot fi alegeri bune pentru cei care vor vase rezistente și durabile.

Tigaia din oțel inoxidabil

Inoxul este una dintre cele mai populare alegeri pentru bucătărie. Tigăile din acest material sunt rezistente și pot fi folosite la temperaturi ridicate.

Un alt avantaj este că nu au un strat antiaderent care se poate zgâria. Potrivit Food Network, tigăile din inox sunt potrivite pentru preparate care necesită rumenire și pot fi folosite pentru o gamă largă de alimente.

Dezavantajul este că mâncarea se poate lipi dacă tigaia nu este încălzită corect sau dacă nu folosești suficientă grăsime.

Fonta, o variantă rezistentă

Tigăile din fontă sunt cunoscute pentru rezistența lor. Se încălzesc bine și păstrează căldura pentru o perioadă mai lungă.

Fonta poate fi folosită la temperaturi ridicate și poate rezista foarte mulți ani dacă este întreținută corespunzător. Spre deosebire de tigăile antiaderente clasice, suprafața fontei se poate îmbunătăți printr-un proces numit asezonare.

Dar tigaia din teflon?

Tigăile cu înveliș antiaderent pe bază de PTFE, cunoscut în mod obișnuit sub numele de Teflon, sunt foarte practice. Mâncarea se lipește mai greu, iar tigaia este ușor de curățat.

Totuși, aceste tigăi trebuie folosite cu grijă. Nu este recomandată supraîncălzirea lor, iar suprafața nu trebuie zgâriată cu obiecte metalice, notează nbcnews.com.

Tigaia cu înveliș ceramic

Tigăile cu înveliș ceramic sunt o altă variantă antiaderentă. Sunt apreciate pentru faptul că permit gătitul cu mai puțină grăsime și sunt ușor de curățat.

Învelișul trebuie însă protejat. Folosește ustensile din lemn sau silicon și evită zgârierea suprafeței. În timp, proprietățile antiaderente se pot diminua, mai ales dacă tigaia este folosită la temperaturi foarte mari.

Tigaia din aluminiu

Aluminiul este un material ușor și bun conductor de căldură. Tigăile din aluminiu se încălzesc rapid și sunt, de obicei, mai accesibile ca preț.

Multe tigăi din aluminiu au însă un strat antiaderent sau un tratament al suprafeței. De aceea, este important să verifici ce tip de înveliș are tigaia înainte de cumpărare și să respecți recomandările producătorului, scrie foodnetwork.co.uk.

Citește și: Teflonul - ce este și cât de periculos e. Se poate folosi o tigaie de teflon zgâriată?

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