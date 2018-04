Mesaje de Florii. Cele mai frumoase urări de "La mulți ani" pe care le poți face celor ce poartă nume de flori

Creştinii serbează Floriile sau Duminica Stâlpărilor, care marchează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, unde a fost întâmpinat de credincioşi care ţineau în mâini ramuri de măslin şi de finic. Sărbătoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an şi deschide perioada sărbătorilor de Paşte. Astăzi, peste 1,3 milioane de români îşi serbează onomastica, cei mai mulţi având numele Florin, Viorica şi Florentina.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, numărul total al cetăţenilor români care îşi sărbătoresc onomastica în ziua de Florii este de 1.374.721 (612.662 bărbaţi şi 762.059 femei), cei mai mulţi având numele Florin, Viorica şi Florentina. De asemenea, în România sunt două femei cu numele de Floricică şi doi bărbaţi care se numesc Mărgărit.

În duminica Floriilor sunt serbaţi cei care poartă nume de flori: Viorel, Viorela, Margareta, Camelia, Brânduşa sau Lăcrămioara, dar şi cei care sunt botezaţi Florin, Florina sau cu nume derivate ale acestora.

Iată câteva idei de MESAJE pe care le poți trimite celor dragi, de Florii:

– Pentru că m-ai iubit cu gingăşia unui ghiocel, pasiunea unui trandafir şi căldura unei flori de câmp.

– Pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează „la mulţi ani!”

– Îţi mulţumesc că m-ai învăţat să cred în lucrurile mărunte, să mă bucur cu tot sufletul de bogăţia culorilor vieţii.

– Departe-aş vrea de-aici să vii,/ În alte lumi senine,/ În dimineaţa de Florii/ Să mă cunun cu tine.

– Fiind o zi de sărbătoare creştinească, nu-mi vine decât să mă gândesc la Dumnezeu şi să-l rog să ocrotească familiile noastre şi pe cei dragi ai noştri, oriunde s-ar afla şi să binecuvânteze vremurile şi lumea în care trăim.

– Motoceii sa vă intre în casa cu mult belşug şi spor în toate. Florile să-ţi fie aproape

– Fie ca pe oriunde ai merge, trandafiri să-ţi răsară în cale şi garoafe să-ţi rămână în urmă…

– Azi uita cine eşti şi trezeşte-te la viaţă odată cu natura! Fii un fluture zglobiu şi aşează-te pe prima floare a purităţii!

– Totul pe lume se schimbă… doar florile se deschid în fiecare primăvară… Pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează La mulţi ani!

– Drumul vieţii tale să fie presărat cu flori: cu ghiocei ca să îţi păstrezi sufletul tânăr şi curat, cu trandafiri ca să fii veşnic iubita şi cu margarete pentru a-ţi aminti mereu să zâmbeşti. La mulţi ani de Florii!

Mesaje de Florii 2018. Idei de SMS-uri, urări și felicitări care pot fi transmise prietenilor, rudelor şi colegilor care îşi sărbătoresc onomastica

Mesaje de Florii 2018 frumoase. SMS-uri, felicitări și urări onomastice creștine de Sărbătoarea Floriilor pentru: iubit(ă), prieteni, rude, colegi, șefi, profesoare care au nume de floare. Texte cu mesaje de Florii haiose și amuzante . Mesaje de la mulți ani de Florii • Urări de Florii creștine.

Creștinii ortodocși sărbătoresc duminică Floriile, ziua în care, în mod tradițional, persoanele cu nume de flori își aniversează onomastica.

Creștinii ortodocși sărbătoresc duminică Floriile, ziua în care, în mod tradițional, persoanele cu nume de flori își aniversează onomastica.

ziarulunirea.ro vă pune la dispoziție cele mai frumoase mesaje, felicitări și urări pentru a le trimite, ca un cadou de suflet, celor dragi:

Mesaje de la mulți ani de Florii pentru: Viorica, Florentina, Florica, Floarea, Florina, Florin, Viorel, Florian, Florea, Florentin și pentru toți cei care au nume de floare.

Această zi este dedicată celui mai frumos lucru din lume – florile, minuni ale naturii. La mulţi ani!

– Vei primi flori de ziua ta… Să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să-i luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sărbătoare… La mulţi ani!

– Pentru că florile înfloresc în fiecare primăvară, Pentru că suntem tineri şi iubim prietenia, În numele ei şi a tot ce-i frumos, Eu îţi doresc fericirea!

– De ziua ce-ţi surade-n prag, Şi-i porţi frumosul nume, Eu îţi doresc tot ce-i mai drag, Şi mai frumos pe lume.

– Să primești flori de ziua ta. Să înveți de la fiecare floare să iubești, să fii tandră, să luminezi pe cei din jur, să-i lași să te admire, să aduci bucurie și sărbătoare. La mulți ani!

– Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieții tale, lasă-i astazi să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața și să-ți vezi împlinite toate dorințele.

– Pentru că ești o persoană deosebită, toate florile din lume urează un sincer “La mulți ani” unei alte flori!

– Onomastică fericită! Ziua numelui să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. LA MULȚI ANI!

– Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi și fericire îți doresc din partea mea. La mulți ani de ziua numelui!

– De ziua numelui tău, îți doresc ca toate lucrurile bune și frumoase să te copleșeasca și să strălucească în calea ta către fericire și succes. La mulți ani!

– De Florii zi sfanta, sa se rasfranga asupra ta bunatatea si dragostea ce izvorasc dintr-o inima mare si iubitoare.

– Ziua numelui să-ti fie plină de realizări și să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viața ta! La mulți ani!

– Dacă toată lumea îți dorește ca această zi să fie una minunată, eu îți urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii și realizări astfel încât să îți umple sufletul de voie bună. La mulți ani!

– Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunată și un an plin de realizări. La mulți ani înfloritori!

– La mulți ani, sănătate și fericire! Să ciocnim un păhărel, celebrând un Floricel!

– De ziua numelui tău, primește din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor! Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci. LA MULȚI ANI!

– Florii alese și zile senine, săptămâna patimilor să te țină în leagăn de flori și lumină curată Dumnezeiască!

– Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porți, să fii fericită, iubită și bucuroasă. La Mulți Ani!