Mesajul Manuelei, fiica unui şofer român de TIR, devenit viral. "Tati e plecat în țări străine. Viața voastră e șofatul, a copiilor sunt tăticii"

România este plină de copii rămași singuri acasă, în grija bunicilor, după ce părinții au plecat la muncă în străinătate. Șoferii de TIR români sunt peste tot, în Italia, Germania ori Spania. Pentru ei, întoarcerea acasă, o dată pe an, înseamnă uimire. De cât de mult le-au crescut copiii. Manuela este fiică de șofer de camion, iar mesajul ei, despre ce înseamnă suferința copiilor care stau departe de părinți, a devenit viral.

Fiica unui şofer de camion a răspuns unei postări de pe pagina unui şofer cu un mesaj absolut tulburător, în care încearcă să explice ce e în sufletul unui copil al cărui tată stă mai mult pe drumuri decât acasă. Ilie Matei "Omul Şoselelor", pagină cu aproape 20.000 de urmăritori, a postat o fotografie cu cei doi copii ai lui şi a povestit cum se simte când se întoarce acasă după săptămâni pe drumurile Europei, notează observator.tv.

"Si de fiecare data ramai uimit cat au crescut, ea vorbeste mai bine si mai mult(tipic feminin) iar el devine interesat de fete si masini sport. Probabil in amintirile lor apari vag, undeva pomenit in treacat, asa te gandesti. Dar, asa cum tu ii ai in suflet permanent, asa si ei, te poarta in gand si se mandresc cu tine exprimand cu glas zglobiu de copil in mod repetat: Tati e plecat cu un camion in tari straine si imi e tare dor de el ! Se va intoarce repede ca stie ca il asteptam!", e un fragment din postarea şoferului.

Primul comentariu la rândurile scrie de Ilie e al unei doamne, Manuela, din Cluj, fiică de camionagiu, şi e impresionant: "Eu sunt fata de sofer si nu stiu de ce voi, tăticii, înțelegeți ce e in inima copiilor. Sofatul e viata voastră,dar viața copiilor sunt tăticii .

Am suferit mult..... mi-am asteptat mereu tatăl stând la etajul 8 și privind în lung pe geam sa vad cand parchează camionul la câteva străzi distanță.... pe vremea mea nu existau telefoane ca sa putem vb asa de des, când prindea un telefon cu fise ne suna la o vecina( in anii 90 in Clujul ala civilizat nu ne aprobau cererea pt telefon)...... eram asa de bucuroasă când venea acasa.....

cred ca pana pe la 13 ani am mâncat cu el din aceeași farfurie, foloseam fiecare minut cu el. Are 72 de ani si ce crezi ca face acum....... ce a iubit toata viata.... sofeaza.......

Foloseste înțelept timpul cu copiii tai.!!!

...... pt fiecare meserie trebuie oameni care sa se sacrifice,stiu asta, dar mi-aș fi dorit să nu fie tatăl meu cel care se sacrifică pt livrari de ciocolată și mâncare.😉.", a scris Manuela.