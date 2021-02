Milionarul Dave Asprey vrea să trăiască până la 180 de ani. Ce își injectează în corp pentru a apuca ”măcar” anul 2153

Cât despre posibilitatea ca un trai atât de lung să însemne și că își va privi toți apropiații murind, Dave susține că: ”Nu cred că voi fi singurul care va face asta. Lucrurile la care lucrez sunt inedite, unele dintre ele sunt scumpe, dar altele sunt gratis, precum postul.”

”Metodele vor fi ca telefoanele mobile, toată lumea are telefoane mobila - toată lumea va avea metode să își prelungească viața. Schimbările pot avea loc rapid în societate.”

Dave a cheltuit aproape un milion de dolari pe aceste tehnici menite să îmbunătățească funcționalitatea corpului său.

”Probabil am mai multe celule stem decât oricine altcineva din lume în acest moment pentru ca celulele mele au fost scoase și reintroduse în corp,” a continuat el. ”Așa am mai puține inflamații decât majoritatea persoanelor, prin controlarea modului în care mănânc și dorm, plus alte tratamente împotriva îmbătrânirii.”

”Atunci când suntem mici, avem numeroase celule stem și ne vindecăm precum oamenii tineri,” a continuat el. ”Pe măsură ce îmbătrânim, celulele noastre stem dispar, așa că țin post, ceea ce îmi dă mai multe celule stem și iau acele celule stem și le mut în corp, așa că mp vindec și mă mișc ca o persoană tânără.”

Dave Asprey apelează și la criptoterapie - folosirea temperaturilor mici în terapia medicală pentru tratarea leziunilor țesutului - și își face duș rece de peste 10 ani.

”Am o cameră de criptoterapie cu nitrogen lichid la subsolul uneia dintre companiile mele,” a declarat Dave Asprey, milionarul care vrea să atingă vârsta de 180 de ani.