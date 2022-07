Mindy are 30 de ani și iubește un bărbat care are dublul vârstei ei. Cum arată pensionarul cu care va avea un copil

Tânăra recunoaște că „nu a fost pregătită” pentru modul în care ceilalți au reacționat la diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, care are 60 de ani.

Mindy Mikla are 265.000 de abonați pe YouTube și a început să vorbească despre relația ei după ce internauții au devenit curioși cu privire la viața ei personală.

Cu toate acestea, ea a suferit un șoc după ce l-a prezentat pe Larry, unii spunându-i că pare destul de bătrân și că arată mai degrabă ca un bunic.

Cei doi a primit comentarii și mai dure după ce au anunțat că Mindy este însărcinată și că în decembrie va naște. Internauții au spus că Larry e „prea bătrân pentru a fi tată”.

Într-un videoclip filmat pentru Truly, Mindy și Larry au vorbit despre comentariile răutăcioase. Li s-a spus că relația lor este „groznică” și altcineva a sugerat că Larry e prea bătrân pentru a ști cum să deschidă un fișier PDF.

Mindy, care locuiește în Florida, a afirmat: „Am fost pe YouTube un an întreg înainte să-l prezint pe Larry, dar când toată lumea a început să întrebe, atunci l-am arătat. Mulți și-au arătat susținerea, dar am primit și o mulțime de ură și reacții pentru diferența de vârstă, ceea ce a fost un șoc. Nu eram pregătită pentru asta. Acum, desigur, am devenit imună și sunt bine”.

Cum s-au cunoscut Mindy și Larry

Mindy și Larry s-au cunoscut în 2015, când ofițerul de poliție Larry a răspuns la un accident de mașină în care a fost implicată Mindy. S-au căsătorit în 2016 și încearcă să aibă un copil din 2020.

„De când am anunțat că suntem însărcinată, a început un nou val de ură, [oamenii spunând] cât de egoistă este decizia. Lucrul amuzant despre comentariile de ură este că nu a existat cineva să vină la noi și să ne spună asta personal. Sunt doar războinici în fața unei tastaturi. Nu ne-au spus-o în față, dar nu au nicio problemă să o tasteze.”, a declarat Mindy.

O serie de comentarii s-au concentrat pe vârsta lui Larry și au inclus remarci dureroase, cum ar fi că bebelușul nu va putea conta pe tatăl lui și „este trist că copilul nu va putea să-și vadă tatăl trăind mult timp."

Larry e uimit de tot sprijinul venit din partea internauților binevoitori. „Este o experiență foarte umilitoare să avem atât de mulți oameni care ne lasă astfel de comentarii frumoase și ne urează bine. Oamenii care comentează și spun: „Mi-au plăcut foarte mult videoclipurile tale” sau „Trec printr-o perioadă grea și voi m-ați ajutat să trec peste asta” sau „Am avut examene și am fost stresată și m-ați ajutat să scap de stres, „de aceea facem ceea ce facem”.

