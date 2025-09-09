Experții au dezvăluit cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios. Cum arată

Cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios care traversează Sistemul Solar a fost dezvăluită.

Cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios, numit 3I/ATLAS, a fost dezvăluită.

În acest moment, 3I/ATLAS traversează Sistemul Solar cu o viteză de 221.000 km//h, scrie Daily Mail.

Imaginea a fost surprinsă de experți din cadrul Observatorului Gemini din Chile.

E cea mai clară imagine obținută până acum cu acest obiect spațial, care ar putea oferi informații despre ce fel de obiect e.

Experții au dezvăluit cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios

Cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios a dezvăluit o caracteristică care ar putea pune capăt speculațiilor legate de o navă spațială extraterestră.

Imaginile au fost surprinse pe 27 august. Atunci, obiectul se afla la aproximativ 380 de milioane de kilometri de Pământ. Se numără printre primele imagini multicolore ale lui 3I/ATLAS.

Acestea arată un nucleu dens de gheață, înconjurat de un strat de gaz și praf. Cel mai important, imaginile dezvăluie că obiectul are o coadă lungă care se întinde în spatele lui 3I/ATLAS, în direcția opusă Soarelui.

Această coadă măsoară are o dimensiune echivalentă cu o 120-a parte dintr-un grad pe cer. Un grad e aproximativ lățimea degetului mic.

„Aceste noi imagini demonstrează foarte clar că 3I/ATLAS este o cometă,” a declarat dr. Mark Norris, astronom la Universitatea din Lancashire.

În Sistemul Solar, cometele sunt bile de gheață și praf care orbitează în jurul Soarelui pe traiectorii foarte lungi și eliptice. Unele revin doar o dată la câteva sute de ani. Cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios demonstrează că acesta e, de fapt, o cometă.

Când cometele se apropie de Soare, căldura transformă gheața din stare solidă în stare gazoasă. Norul de gaz și praf expulzat de pe suprafața cometei se adună în jurul nucleului înghețat și este împins în spatele cometei. Ceea ce formează o coadă.

3I/ATLAS e o cometă

Deoarece acest nor de particule este extrem de reflectorizant, cometele par mult mai luminoase decât asteroizii de dimensiuni similare.

Cu cât cometa se apropie mai mult de Soare și este expusă la mai multă căldură, cu atât aceste caracteristici devin mai mari și mai strălucitoare.

„Primele imagini arătau dovezi de activitate cometară, dar aceasta era destul de slabă atunci când se afla departe de Soare,” a continuat dr. Norris. „Pe măsură ce 3I/ATLAS se apropie de Soare, e expus la tot mai multă lumină solară. Ceea ce crește cantitatea de material care se evaporă, mărind considerabil coada cometei.”

Noile imagini arată că această coadă este acum semnificativ mai mare decât în observațiile anterioare, cum ar fi cele realizate de Telescopul Spațial James Webb.

În plus, prin surprinderea imaginilor în culoare, oamenii de știință au putut surprinde lungimile de undă ale luminii emise de cometă, cunoscute ca spectru.

Spectrul le arată cercetătorilor ce tipuri de substanțe chimice se găsesc în cometă și în ce proporții. Astfel, e dezvăluit modul în care s-a format și cum se schimbă în timpul trecerii prin Sistemul Solar.

Această analiză arată că gheața și praful din care este alcătuită 3I/ATLAS sunt în mare parte similare cu cele din cometele din propriul nostru Sistem Solar, dar cu câteva diferențe importante.

Dr. Matthew Genge, specialist în științe planetare la Imperial College London, care nu a fost implicat în studiu, a declarat pentru The Daily Mail: „3I/ATLAS are o atmosferă bogată în CO2, cu mai puțină apă decât majoritatea cometelor locale,” a declarat dr. Matthew Genge, specialist în științe planetare la Imperial College London.

”Aceasta ar putea indica faptul că s-a format departe de steaua sa mamă. Gheața se formează în sistemele planetare timpurii prin condensarea gazului sub formă de ninsoare. Gheața de apă se formează mai aproape de stea, iar gheața de CO2 mai departe,” a continuat expertul.